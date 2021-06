Davivienda Corredores reunió a 100 inversionistas internacionales

La comisionista de bolsa del banco de Davivienda, Davivienda Corredores, expuso al mundo las oportunidades de inversión que existen en Colombia.



Inversionistas de diversos países de origen tuvieron la oportunidad de interactuar con las empresas líderes del país, siendo el escenario perfecto para llegar a un consenso optimista sobre el futuro de la economía local, donde los empresarios y participantes resaltaron la fortaleza de la economía y el buen camino hacia la reactivación.



Durante el evento se destacó la importancia de una reforma tributaria que permita alcanzar una consolidación fiscal a mediano plazo en Colombia. Así como se resaltó la importancia de hacer seguimiento a la inflación y las expectativas para los próximos años debido a que podrían limitar el estimulo monetario implementado, hasta el momento, por el Banco de la República.



Algunos de los 100 participantes que integraron el `Colombia Investor Day` fueron a nivel internacional: Ashmore Group, Bank Of América, JP Morgan, Barclays Capital Inc, Blaylock Van, Bradesco Brasil, Metlife Argentina, Moneda Chile, Canadian Imperial Bank Of Comemerce, Goldman Sachs, Banfi Perú, Banctrust & Co, Banca March de España, Santander, Stantard Chartered, Stone X, Top Brands y a nivel nacional representantes del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la calificadora de Riesgos Fitch Ratings, los principales Grupos, los principales bancos y las principales aseguradoras.



Se concluyó que la digitalización será clave. Si bien la banca en el país ha logrado importantes avances en temas de digitalización, uso de plataformas de pago y soluciones digitales, aún queda camino por recorrer.



Las inversiones serán vitales para afrontar los retos de la adopción digital y la masificación de los canales virtuales.



Igualmente, se determinó que el sector de servicios públicos ha salido fortalecido de la crisis derivada de la covid-19 y el 2021 se perfila como una continuidad en el crecimiento de las empresas.



La implementación de las recomendaciones de la Misión de Transformación Energética va a contribuir de forma positiva en el desarrollo del sector. Sin embargo, el país necesita modernizar el esquema regulatorio para ajustarse a una nueva realidad de transición energética.



Se concluyó que el repunte en el precio del petróleo ha sido una excelente noticia para el país y para Ecopetrol.



La compañía había realizado el presupuesto para el año con un precio promedio del Brent de USD 45/barril, por lo que la sorpresa positiva en este frente le brinda a Ecopetrol una amplia flexibilidad en términos de generación de caja para ejecutar sus planes de crecimiento inorgánico y de su plan de inversión que se ubicaría entre los US$12.000 millones y US$15.000 millones entre los años 2021 y 2023.



