Decathlon tiene como meta conseguir proveedores locales

La cadena Decathlon analiza la proveeduría local con marcas nacionales e, incluso, la producción en Colombia. Así lo revela su CEO en el país, Carlos Gómez, al tiempo que expresa la intención de expandirse y sumar 30 tiendas en un plazo máximo de 10 años.

¿Cómo está la operación de Decathlon en el país?



Llevamos seis años de operaciones y la primera tienda que abrió fue en La Colina, en Bogotá. Nuestro modelo de negocio se ha orientado mucho a la práctica deportiva, al bienestar y a la salud. No existía nada similar en Colombia. Nos falta ganar un poco de notoriedad. Tenemos ya 13 tiendas, el año pasado inauguramos tres nuevas. Hicimos una relocalización que estaba en el centro comercial El Edén y la trasladamos a Multiplaza, y abrimos en Bucaramanga y Pereira.



¿Qué planes tienen este año?



En 2023 el objetivo es llegar en abril a Manizales y abrir en noviembre una segunda tienda en Cali.



¿Cómo les ha ido con los ajustes del formato?



En ciudades como Bogotá tenemos tiendas de 3.000 metros cuadrados, como la de La Colina. Y estamos trabajando con formatos mucho más pequeños. Es verdad que estamos investigando modelos de 800 metros, de 700 metros, pero creo que el punto óptimo es de 1.000 metros cuadrados que nos funciona para presentar la mejor oferta, como en Manizales.

¿En que se concentrará la marca este año?



Nuestro objetivo principal es cómo somos capaces de que más colombianos pueden practicar deporte en el futuro, sabiendo que es un medio de salud física y de salud mental, más en un momento pospandemia.



Una de las estrategias para eso es el descubrimiento de los deportes. La segunda estrategia consiste es trabajar muy fuerte sobre la relación de valor-precio de nuestros productos. No quiere decir que siempre van a ser los más barato del mercado, porque los artículos para practicar deporte requieren también una serie de requisitos de calidad. Como somos diseñadores y productores confiamos en nuestros productos y tenemos la capacidad de cambiarlos y mejorarlos muy rápidamente, entonces ahí estamos muy a la escucha de los clientes.



¿Cómo esperan crecer este año y cómo les fue en el 2022?



Lo que puedo decir es que el crecimiento fue muy bueno. Hablamos de crecimientos de dos dígitos frente al 2021 pero puede ser normal porque estamos abriendo tiendas continuamente.



Nuestro objetivo es conseguir más de 25 a 30 tiendas en los próximos 5 a 10 años. Para este 2023 estamos más cautelosos que el año pasado, aunque con un crecimiento también de dos dígitos. La situación económica actual hace que todos los retailers estemos en esa línea.



¿Han definido algo sobre la proveeduría local?



Importamos entre un 10 y un 15% de nuestros productos, nuestra oferta es de unos 50.000 modelos a nivel global.



Es una lástima, porque hay muchos que no podemos importar por diferentes motivos. Hoy estamos colaborando con algunas marcas locales que, estamos seguros, con sus productos harían la vida mucho más divertida y placentera a los deportistas en Colombia. Hoy ya estamos trabajando con marcas locales, colaboramos con una marca colombiana que se llama Going especializada en productos de nutrición deportiva. Lo hacemos porque está más cerca, es más fácil contactar con ellos y es un producto local.



No nos planteamos importar el cien por ciento de los productos de Decathlon a Colombia y estamos abriendo la mente para ver qué otras marcas pueden estar, con la marca de ciclismo Suárez debemos trabajar en el futuro, por ejemplo. También estamos abriendo la posibilidad a marcas internacionales, que ya están establecidas aquí a través de distribuidores como Adidas, como Puma.



¿Planean la producción local?



Hace tres años hicimos una prueba, es verdad que tenemos que investigar un poco más sobre toda la producción local, porque hoy Colombia tiene una cultura de manufactura. Lo que pasa es que tenemos que ver a qué niveles de calidad y a qué niveles de desarrollo.



Hoy conocemos que en ciclismo Colombia tiene un potencial enorme de producción de buena calidad. Este año empezamos a investigar qué industrias hay en Colombia y qué podríamos tener a nivel local, ganaríamos mucho en velocidad y seguramente en el costo.



¿Cómo los ha impactado la devaluación y la inflación?



Nos afecta enormemente porque compramos en dólares y vendemos en pesos. Es un reto más dentro de nuestro modelo de negocio. Como todas las marcas, hemos tenido que hacer ajustes a los precios. En algunos productos se ha aumentado pero también se han bajado otros. Trabajamos con márgenes bajitos y nuestra base es la venta por unidades.



¿Cómo es el negocio virtual?



Hoy nuestro porcentaje en ventas en digital está en torno al 4 a 5% pero hay que entender que somos una marca muy joven todavía en el mercado. Nuestra aspiración es que , seguramente, en el futuro, 5 a 8 años, alcance entre 20 y 30% porque eso permitirá una mayor cobertura, con un entramado logístico.



¿Cómo se fortalecen en esa parte logística?



Tenemos un punto para Decathlon Colombia en Bogotá de 10.000 metros cuadrados y estamos en un proceso de reflexión para definir qué queremos en el futuro, teniendo en cuenta la expansión de tiendas y el crecimiento del comercio electrónico.



Además, tenemos otro punto en Cartagena que distribuye a toda Latam, así que generamos empleo adicional al de las tiendas. Ahora distribuimos a México a Chile y a Estados Unidos y tenemos que investigar la producción local para exportar y aprovechar esos mercados.

