¿Cómo afrontar el 2024?: tres decisiones que tomar con los equipos directivos

Me cansé de oír que el 2024 es un año lleno de incertidumbres. Esta expresión evoca el miedo y, concretamente, la falsa premisa que nos lleva a concluir que no tenemos el control sobre nuestras acciones y comportamientos.



Por el contrario, tenemos certeza de que el crecimiento económico es bajo y que los factores clave de la economía como las tasas de interés y la confianza de los consumidores son negativas para el crecimiento empresarial. Además, tenemos el control sobre algo muy importante: las decisiones que debemos tomar en el actual entorno.



La estrategia en las empresas es contra cíclica. Me explico: si el ciclo económico está en contracción, las políticas y decisiones deben ser acordes al ciclo económico, por ejemplo, cuidar el flujo de caja, mantener la moral de las personas y, sobre todo, disminuir y renegociar el endeudamiento.



Expondré tres decisiones fundamentales que debemos tomar con nuestros equipos directivos para afrontar con éxito el 2024.

Claridad en vez de incertidumbre

Debemos orientar a nuestros equipos directivos a metas claras, a objetivos e indicadores de desempeño precisos e, incluso, ambiciosos. Especialmente, los CEO deben ser muy específicos con respecto a las expectativas de desempeño frente a su equipo y a la organización. Las reuniones en estos días de definición de las metas y expectativas para el año 2024 son de enorme utilidad. El gran riesgo es caer en el pesimismo -que cunde en los ambientes empresariales- porque cuando permitimos que este se instale en la organización debemos vencer a dos enemigos: el miedo y la falta de confianza en nuestras capacidades.



Por eso, en vez de llenar nuestras salas de juntas con la palabra incertidumbre, inundemos el ambiente de claridad frente a metas, objetivos y capacidades para ir resolviendo los problemas que, naturalmente, se nos presentarán en el camino.

Concentración en vez de distracción

Vemos en muchas organizaciones a los equipos distraídos, imbuidos por las redes sociales y presos de su inmediatez. Observo a mucha gente muy embebida en estas distracciones y desconectada de su trabajo real. Asimismo, las reuniones por Zoom o Teams nos llevan a estar presentes, de alguna manera, pero ausentes en los temas y desafíos clave de la empresa. El problema de tanta información es que nos aleja de lo que podemos controlar y nos acerca a todo aquello que no controlamos.



Por eso, es necesario trabajar en la ascesis de los equipos de trabajo. En la antigüedad, la palabra griega ascesis (y de ahí viene la ascética) consiste en el entrenamiento que debemos hacer para alcanzar un fin superior como la virtud. En el mundo empresarial, la ascética consiste en la disciplina para estar enfocados, concentrados, atentos; en hacer todos lo que debemos hacer, trabajar diariamente en unas pocas prioridades y, sobre todo, en mantener la mente y el espíritu unidos y encaminados hacia los objetivos propuestos, tal y como lo hacen los deportistas de alto rendimiento.



Las distracciones en el ámbito laboral son cada vez mayores y el teletrabajo nos quita mucha atención y concentración, pero, sobre todo, nos roba la capacidad de conectar (estar atentos en la jornada laboral) y desconectar completamente para nuestras actividades personales y familiares. Esta vida 24/7 nos está quitando mucha productividad y a algunos les impide dormir, descansar, ejercitarse con consecuencias negativas para la salud y el trabajo.

Con base en ello, estas son algunas prácticas ascéticas fundamentales para el 2024: Mirar el celular con horarios y evitando las adicciones a las notificaciones. Clausurar algunas redes sociales que están drenando tu tiempo y energía. Conversar más y programar llamadas y cafés que permitan más dialogo real. Hacer pausas en la jornada y salir a caminar por la casa en la modalidad de trabajo remoto. Romper el hábito de vivir a toda prisa porque esta nos impide alcanzar la atención y la reflexión sobre los acontecimientos y, con ello, nuestra capacidad de respuesta se limita. Establecer las prioridades del día que obedezcan a los resultados clave que previstos para el año y, concretamente, para el trimestre.

No brillar de manera solitaria

La literatura sobre liderazgo y trabajo en equipo es muy precisa: uno de los grandes obstáculos para trabajar en equipo es que anteponemos nuestro ego, imagen o reconocimientos a los logros colectivos. Asimismo, uno de los retos más importantes es mejorar la productividad de las empresas en un año con menor crecimiento y esto implica un trabajo en equipo con un mayor sentido colectivo, con más colaboración entre las áreas y, concretamente, un equipo directivo que se haga responsable del resultado global de la empresa y no simplemente respondiendo por su área o su función.



Los valores clave que debemos fomentar en los equipos para este año son la generación de confianza para que no haya luchas políticas, el diálogo franco y abierto para que no se tomen decisiones con medias verdades o sobre opiniones y, en línea con lo anterior, que el equipo se haga responsable y rinda cuentas sobre el desempeño de la organización como un todo.



Este año, a diferencia de otros, requiere de optimismo, que no es ingenuidad o euforia. Por el contrario, el optimismo es encarar cada situación y saber que para eso existimos los directivos: para superar los problemas y, luego, alcanzar los objetivos. Si caemos en la espiral de pesimismo reinante perderemos el ánimo, la concentración y la confianza en lo que sí podemos lograr.

JORGE IVÁN GÓMEZ OSORIO

Profesor Inalde Business School.