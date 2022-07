Declaraciones de Luis Carlos Sarmiento tras entrega de la vía al Llano

El pasado jueves 7 de julio, la Concesionaria Vial Andina entregó la nueva calzada de la vía Chirajara - Fundadores. La vía, que conecta al Llano con Cundinamarca, fue un proyecto totalmente financiado con recursos privados y busca reducir 22 minutos el tiempo de desplazamiento de este corredor.



Junto al presidente Iván Duque y al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, hizo parte del evento Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente de la junta directiva del Grupo Aval, quien dio unas palabras acerca del futuro del desarrollo de los Llanos Orientales.



Tras ciertas reacciones en redes sociales y otros espacios frente a su discurso en la inauguración del tercer tramo de la vía, el empresario emite la siguiente declaración:

En redes sociales circula una declaración mía durante la inauguración de la nueva calzada Chirajara-Fundadores, en la ruta que de Bogotá conduce hacia Villavicencio. Como esa expresión –fuera del contexto- ha sido entendida de una forma opuesta a lo que es mi sentir, me permito aclarar lo siguiente:





1- Lo que yo he propuesto es la elaboración de un Gran Plan Nacional de Desarrollo de los Llanos Orientales de Colombia, aprovechando la construcción de la carretera desde Bogotá a Villavicencio, construida con las mejores especificaciones de una autopista de montaña, que produciría inmensos beneficios para todos los colombianos-



2- Para la elaboración de este plan, considero de elemental justicia proteger los derechos fundamentales de sus actuales propietarios y ocupantes, que con su trabajo y esfuerzo han conseguido lo que hasta ahora se ha logrado.



3- Cuando he dicho que no debería haber expropiaciones, no he hecho otra cosa que recoger las declaraciones y la constancia notarial que el propio Presidente electo consideró conveniente efectuar.



4- En público y en privado he manifestado mi acatamiento y aceptación del triunfo electoral de Gustavo Petro en elección democrática. Esta propuesta no se puede considerar, de ninguna manera, como un acto de oposición hacia su gobierno sino como una contribución desinteresada para el éxito del mismo.



5- Pido a todos los colombianos que no nos dejemos enredar en discusiones farisaicas, cuyo propósito evidente es el de impedir el análisis y juiciosa consideración de la idea propuesta, que podría traer inmensos e innegables beneficios para todos.





LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO

*Concesionaria Vial Andina y Grupo Aval hacen parte del grupo empresarial que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO, de la que hace parte el diario Portafolio.