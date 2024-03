‘Demanda de mano de obra se afecta por freno a inversiones’

El freno a planes de inversión en algunos sectores de la economía ha impactado la demanda de empleo, reconoce Nelson Montoya, country manager de Gi Group Colombia, compañía especializada en prestar servicios relacionados con el recurso humano. Igualmente, señala que también existe incertidumbre en el sector por la reforma laboral.



(Vea: Riopaila Castilla prevé mejora en la productividad).



¿A qué se dedica la compañía?

​

Gi Group Holding es una compañía multinacional italiana que está en el campo de servicios de recursos humanos. Promovemos temas de empleabilidad a través de oferta de servicios que tienen que ver con trabajos temporales, outsourcing, selección de personal y capacitaciones. Estamos en todo el ciclo de vida del candidato y del trabajador. La compañía está en Colombia desde el 2017, viene invirtiendo en el país porque parte de nuestra estrategia es crecer también de forma inorgánica con lo cual hemos hecho algunas adquisiciones en el país. Estamos en un plan de crecimiento y desarrollo, sorteando la coyuntura y apostando por el largo plazo.



¿Cómo son los clientes?

​

Somos multisector, atendemos todos los sectores pero, por mencionar algunos muy relevantes, están logística, floricultura e industria.



¿Con la desaceleración qué pasa con la demanda de talentos y previsiones de mayor desempleo?



Lo comentaría desde dos aspectos. Primero, que la desaceleración económica tiene un impacto también en ciertos sectores donde hemos visto clientes que están en un proceso de desinversión hasta otros que han puesto en stand by proyectos como, por ejemplo, clientes del sector construcción. Por otra parte, si bien cuando uno visualiza los datos del empleo del año pasado se ha mantenido muy similar, los perfiles operativos, de la base de la pirámide, siempre es un reto conseguirlos porque nosotros también competimos contra la informalidad.



¿Se siente el menor ritmo de la economía?

​

Más que la escasez de talento, lo que siento es que hay sectores específicos de la economía en donde se comienza a sentir un impacto en la demanda de mano de obra, porque quedan en stand by proyectos, hay incertidumbre por los temas de reforma laboral.



(Vea: Copa Airlines anuncia la apertura de nuevas rutas este año: estas son).



¿Ese será el común denominador del 2024?

​

Yo creo que esto está muy sectorizado. Esperamos que no sea el común denominador, porque si uno ve los datos macroeconómicos el crecimiento del país ha sido muy bajo, con lo cual tenemos la expectativa de que ya hemos tocado fondo y que más bien podamos estar en una expectativa de crecimiento como es la proyección que tenemos. También hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar a nivel político con todas las reformas que se están trabajando. Inclusive, estamos en medio de una reforma laboral. En marco cumple un año y hay que ver hasta dónde se avanza. Pero preferimos estar positivos en que la economía, por lo menos, despegue un poco más que el año anterior.



¿Cómo ve la reforma laboral?

​

En nuestro caso impactaría directamente la parte de trabajo temporal y de tercerización o outsourcing porque tiene capítulos específicos referidos a estas modalidades de contratación. Creemos que es necesaria una reforma laboral porque se precisan actualizaciones. Sin embargo, debería combatir la informalidad y generar mayor base de empleo formal que impulse la economía formal y el desarrollo. Lo que visualizamos es que una reforma poco flexible probablemente genere son brechas de contratación. A través de Acoset y de la Andi, en el Capítulo de Tercerización trabajamos en eso.



¿Cómo es la alianza con la Confederación Mundial de Empleo de América Latina (Wec Latam)?

​

Es una organización mundial y ya hacíamos parte de ella pero ahora no hemos adherido al capítulo específico de Latinoamérica, nosotros tenemos presencia en cinco países de Latinoamérica: Brasil, Argentina Chile México y Colombia, y la oficina central de WEC Latinoamérica está ubicada en Colombia. Adherirnos, es promover lo que creemos que es la sostenibilidad del trabajo, velar por trabajo formal, decente e inclusivo. También promovemos el fortalecimiento de la industria relacionada con todo lo que tiene que ver con talento y ahí es donde nosotros queremos impactar con esta alianza.



¿Las empresas procuran más por trabajo inclusivo?

​

Creo que todo el tema de trabajo inclusivo|es algo que felizmente está en la senda de las empresas. Pero, por otra parte, creo que es algo que a nivel Colombia y nivel Latinoamérica avanza de manera lenta. Esto tiene siempre, o generalmente, dos aristas. Por un lado se pone cuotas o exigencias de parte del gobierno, pero yo creo también que hay que estimularlo con políticas o medidas que incentiven la inclusión. Considero que hay una ventana grande de que las empresas sean inclusivas realmente.



¿Qué tanto crecerán?



Tenemos una expectativa de crecimiento arriba del 20%, estamos en un momento de penetración de mercado, de desarrollo de marca.

Es un número importante que responde al momento de la compañía. Somos el segundo nivel en relevancia, primero está Brasil. La región es entre 3 y 5% de la facturación global.



(Vea: Los colombianos invierten menos en grandes mercados).



Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio