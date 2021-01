‘Demanda hay, pero dependemos de la producción’

Para Daniel Galindo, gerente de BMW, pese a las dificultades de 2020, la demanda por estos automóviles de lujo se mantiene, por lo que espera que este año la producción permita cumplirle a los compradores.



(‘BMW tuvo una caída muy por debajo a la del mercado’).

¿Cómo les fue en 2020?



Cerramos 2020 con 2.504 unidades matriculadas. Fue una experiencia bastante positiva, porque si bien la industria se vio afectada, vimos una buena reacción desde el último cuatrimestre. En nuestra medición, centrada en los competidores que a nivel global consideramos la competencia directa, tuvimos un 35% de participación.



¿Cómo arrancan 2021 y cuánto esperan crecer?



Ahora la situación a la que nos enfrentamos es distinta a la del año pasado, porque antes todo era desconocido. Hoy estamos en una situación delicada, pero de alguna manera ya hay una experiencia.



(La camioneta más grande de BMW, en Colombia).



Esperamos crecer a doble dígito. Y siendo franco, nuestros números seguramente hubieran podido ser más altos el año pasado porque hubo una reactivación fuerte de la demanda. Sin embargo, en general la oferta estuvo muy limitada. La pandemia conllevó a cierres de fábricas, así como reajustes en la provisión de proveedores y eso ocasionó un recorte importante de la línea de abastecimiento. Entonces, en este año todo dependerá de si podemos contar con la producción suficiente.



¿Cuáles son los modelos de mayor dinamismo?



El mercado de las camionetas siempre ha sido muy apetecido, pero también el Serie 1 y el Serie 2 Gran Coupé. Otros demandados han sido los electrificados e híbridos. Acá tenemos seis referencias, todos enchufables y que generan autonomía 100% eléctrica, entre 50km y hasta 80km.



Para este primer trimestre vamos a lanzar el Serie 8 Gran Coupé, el nuevo M3, el nuevo M4 y el 128 ti, que es un carro de 260 caballos.



¿Cómo ha sido la venta digital y la física?



Esta no es realmente una industria bandera como otras más desarrolladas en cultura de compra digital.



No obstante, fuimos la primera marca del segmento de lujo en realizar su tienda online, introdujimos la plataforma para atención virtual y programación de citas por medio de chatbot.



Y en cuanto a las visitas, buscamos que los clientes sientan la confianza de ir y trabajamos en la personalización. Nuestros puntos son muy exclusivos, no hay gran afluencia, y también hacemos muy evidentes los protocolos porque si bien mucha gente los conoce, a nuestra industria aplican otros como toda la desinfección de los automóviles.



¿Qué ayudas está pidiendo el sector?



No es el campo para hablar desde una marca, lo hemos hecho a través de los gremios. Se propuso la suspensión del impuesto al consumo, que para la industria es alto, entre el 8% y el 16%, y sumado al 19% del IVA llega casi al 35%.



Hubo una buena noticia y es que por la baja accidentalidad, se iban a revaluar para abajo los valores del seguro obligatorio.



¿Cuál es la proyección para el sector en general?



Esperamos un crecimiento entre el 10% y 15%, entre 210.000 y 220.000 unidades. Si bien pasar de 188.000 unidades a 215.000 es una cifra importante, en los últimos 10 años ha tenido una corrección y estamos todavía lejos del récord de 2014 (340.000).