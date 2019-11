‘Democratizamos la tecnología’: Motorola Mobility

Motorola Mobility estrena country manager en Colombia y presenta nuevos equipos en medio de un buen momento, ya que la compañía ha vuelto a arrojar ganancias después de más de una década.



Eso gracias, a una estrategia de negocio que viene a reforzar en el país el colombiano Carlo Villamil Jiménez, nuevo country manager de Motorola Mobility Colombia.



En sus retos, menciona el directivo que lleva tres meses en el cargo, está “mantener el ritmo de crecimiento, el ritmo de innovación, tratar de crecer como lo hemos venido haciendo en América Latina. Ese es nuestro foco, así como estar en el ‘top’ de las marcas”, aseguró.



En la región, dice, Colombia es el cuarto mercado con una cuota del 20% en el país para la marca. Es una de las tres empresas líderes en smartphones, según los datos de IDC al cierre del primer semestre del año, al lado de Samsung y Huawei.



Pese a los buenos augurios por el desempeño del mercado, Motorola muestra al cierre de junio un crecimiento del orden del 1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, aunque las expectativas apuntan a ganar algún dinamismo en el último tramo del año, cuando se mueven las compras de estos aparatos.



De hecho, como respuesta a esa buena temporada la empresa presentó ayer sus novedades tecnológicas para el mercado colombiano



“Como negocio, en Motorola estamos cambiando en la forma en que estamos trabajando. Y parte de ese posicionamiento se demuestra con el lanzamiento de 7 teléfonos en este tiempo. Estamos cambiando nuestro portafolio”, comenta Carlo Villamil.



Según el directivo, la marca se ha preocupado por escuchar al consumidor, hemos detectado qué características prefiere y eso es lo que estamos ofreciendo en los teléfonos y ahora tenemos 4 dispositivos de gamas diferentes.



“Lo que estamos haciendo es llevarle todas esas mejoras al consumidor, tenemos la tecnología, él tiene la necesidad y lo que buscamos es entregar lo que necesita”, asegura.

Para el directivo, los estudios de Motorola apuntan a que el usuario tiene como su prioridad una mejor experiencia al momento de tomar una fotografía o capturar un video y cada vez su expectativas son más alta. Hay que responder por ejemplo al interés de tomar fotos de comidas, una tendencia que ya está identificada.



En medio de la aparición de nuevas marcas que prometen ofertas de alto valor tecnológico con precios más a la mano de segmentos de la población como los jóvenes, al empresas cree tener la respuesta.



“La marca se ha caracterizado por democratizar las tecnologías y entregar los mejores equipos, al mejor precio a nuestros usuarios. Es importante ver la competencia y muchas de estas marcas están jugando en el mismo campo en el que nosotros venimos jugando, pero para nosotros no es un cambio grande porque siempre hemos trabajado pensando en el usuario, ofreciéndole las mejores características a los mejores precios”, argumenta Villamil.



En esa dirección la compañía decidió acelerar la presentación de las novedades. “Cada año hacíamos un cambio y presentábamos un equipo, pero nos dimos cuenta que el usuario no quiere esperar un año y hay una serie de innovaciones tecnológicas, alrededor de la cámara y de la batería, por lo que hemos acortado el ciclo de desarrollo de producto y estamos lanzando nuevas familias cada vez más rápido”, indica.



Ayer, la empresa presentó 4 de los 7 equipos que revelará en lo que queda del año. Fue así, como a pocos días de su lanzamiento global, Motorola incluyó en el mercado local su nuevo portafolio: Moto g8 plus, Moto g8 play, Motorola one macro y Moto e6 play.



LAS NUEVAS APUESTAS



Moto g8 plus y Moto g8 play, son considerados los mejores exponentes de la nueva familia conocida en el país. Su diseño incluye la cámara triple de alta tecnología y que puede ofrecer un sonido excepcional, dice la marca.



“En la actualización más importante desde su lanzamiento en 2013, la nueva generación de los Moto g alcanza otro nivel, brindando características innovadoras bajo un estilo más moderno y atractivo para el usuario”.



La firma también presentó el nuevo Motorola One Macro que ofrece una exclusiva cámara de fotografía con un lente Macro. Por último, dio a conocer el equipo Moto e6 play. La empresa dice que es una opción ideal para el que busca un buen smartphone de entrada, con desbloqueo fácil y rápido.