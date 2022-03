Reportan que Airbnb omitió denuncia de acoso en uno de sus hospedajes

La politóloga Karol Solís, a través de sus redes sociales, hizo público un caso de acoso que le sucedió en uno de los hospedajes disponibles en Airbnb.



(Lea: Airbnb ofrecerá 100.000 alojamientos temporales a ucranianos).



Solís estaba en Miami por motivos académicos y alquiló una habitación de un apartamento que aparecía disponible en Aribnb. Cuando se contactó con el administrador del lugar, llamado Michael, este le ofreció un descuento y ella aceptó.



Al llegar a la estadía, el sujeto le empezó a hacer múltiples preguntas personales. Le pidió que se sentara en el sofá para mostrarle varias cajas sobre su negocio en Ebay. Después, le dijo que si podía ayudarlo haciendo apuestas falsas para subirle el precio a sus productos.



Michael se le estaba haciendo cada vez más cerca y le dijo que va a ir a alquilar una van en el aeropuerto para sacar las cajas, que si lo podía acompañar y, luego, podían ir a cenar. Ella respondió que no.



Después sacó unas sábanas para la cama que Solís iba a usar esa noche y aunque ella le dijo que podía ponerlas solas, el sujeto le dijo que las pondría él. Cuando Michael abandonó su cuarto, Solís llamó a sus amigos, quienes le dijeron que saliera de ahí.



Uno de ellos la recogió a media noche. Cuando iba saliendo del apartamento, Michael estaba sentado en la sala y le preguntó que para dónde iba. Ella respondió que su amigo la estaba esperando abajo por una urgencia.



Voy a contar la historia de lo que me pasó hace casi un año con @Airbnb y por qué, en este jodido mundo, las mujeres estamos muy desprotegidas aún si las empresas juran que toman en serio nuestros casos. Abro 🧵 — Karol Solís Menco (@KarolSolisMenco) March 2, 2022

Solís cuenta que llamó a Airbnb para denunciar lo sucedido y, según ella, la respuesta de la empresa fue que si el sujeto no la había tocado, era un problema que podía solucionar con él directamente. La compañía se negó a darle un reembolso.



(Además: Cuáles son las mejores apps para planear un viaje).

Hizo otra llamada para comunicarse con otro asesor y uno de ellos, le reportó a Michael que estaban hablando con Solís. El sujeto le empezó a escribir para que hablaran y le mandó fotos sobre las cosas que había comprado para hacer más cómoda la habitación.



“Ya ahí tengo conciencia de que tengo que ser contundente y le digo que no tengo nada de que hablar, que voy por mi maleta con mis amigos. Él me espera, indignado, obviamente. Pero logró sacar mis cosas. Airbnb me reembolsa y me aseguran que la cuenta de él será cerrada”, escribe Solís.



Un mes después de eso, recibió una foto íntima de quien luego se daría cuenta era Michael. También se percató de que Airbnb no bloqueó la cuenta del sujeto pues le aparece activa y con posibilidad de rentar.



Una funcionaria de la empresa, de forma anónima, se contactó con ella a través de redes aclarando que la compañía suele tomar estos casos con mucha delicadeza. Incluso, aseguró que han suspendido cuentas de por vida por cualquier comportamiento de acoso o abuso de parte de los arrendatarios.



(Siga leyendo: La historia de Saana, la nueva app de atención médica a bajo costo).



Tras la denuncia de Solís, varias mujeres se sumaron y contaron otro tipo de situaciones que han pasado en este tipo de hospedajes. Por el momento, la compañía no se ha pronunciado al respecto.



PORTAFOLIO