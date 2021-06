Departamentos del Caribe, unidos para apostarles a energías renovables

El Caribe colombiano se convirtió, este miércoles 2 junio, en la primera región del país en contar con un clúster de energías renovables. Así se confirmó tras su exitosa presentación y lanzamiento por parte de la alianza interinstitucional entre las cámaras de comercio de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y La Guajira.



De acuerdo con Juan Pablo Vélez Castellanos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena, se trata de una las iniciativas que trabajan conjuntamente las cámaras de comercio de la región, la cual busca fortalecer la cadena de valor energético-renovable local para ampliar su participación en el mercado, al igual que aumentar la competitividad de este sector económico a nivel nacional e internacional.



“Este es el primer paso de una estrategia con la que a 2030 podamos contar con un Caribe cuya producción y consumo energético se base, principalmente, en energías renovables, lo que se logrará promoviendo sinergias a lo largo de la cadena de valor del sector de las energías renovables a través de la cooperación y el aprovechamiento de potencialidades del territorio, involucrando a los agentes del ecosistema de innovación y, de esa manera, potenciar el desarrollo y el posicionamiento del sector”, indicó Vélez.



El evento contó con la participación de empresarios del sector y representantes de las comisiones regionales de competitividad de la región y en él se presentó también la hoja de ruta y la propuesta para la estructura de gobernanza de la iniciativa, en la cual participarán entidades gubernamentales, así como representantes de universidades y empresas, dándole garantía de participación a la trihélice: academia - empresa - Estado.



Castellanos destacó que el 61% de la capacidad energética vía Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (Fncer), que se encuentran en desarrollo en el país, pertenecen a la región Caribe, que también posee el 89% de la capacidad de desarrollo en energía eólica.



“El Caribe cuenta con más de 6 mil empresas que generan un volumen de negocio de más de $28 billones. Solo el departamento de Bolívar, con respecto al resto de la región, cuenta con el 27,8% de las empresas dedicadas a la comercialización de bienes y equipos; el 30,8% de las empresas enfocadas a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía; 36%, dedicadas a proveer materia prima, y 23,9% son proveedoras de servicios de ingeniería e informática”, puntualizó Vélez Castellanos.



Es importante señalar, anotó el directivo, que la región Caribe cuenta con una capacidad en generación de energía por fuentes no convencionales de 2,3 megavatios (MW) por medio de biomasa y 18,4 MW por energía eólica. En el caso de Bolívar, según los proyectos registrados en la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), una vez finalizados estos, dejarán una capacidad de generación instalada en fuentes no convencionales de 60 MW de energía eólica, 522 MW de energía solar; y en cuanto a fuentes convencionales será de 252 MW de energía térmica, destacándose los proyectos solares existentes de Egal-Bayunca1, con una capacidad instalada de 4 MW y el de Celsia Bolívar - Santa Rosa, con capacidad de 8 MW.



