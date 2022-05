Desde 2001 industria ‘fintech’ viene creciendo 16% cada año

Al cierre de abril en Colombia había 360 compañías fintech, con lo que el país se constituye en el tercer ecosistema del sector en América Latina y con una perspectiva de crecimiento por encima del 12% para este año.



(América Latina llega a las 2.500 ‘fintech’).

De acuerdo con un informe de Colombia Fintech, el número de empresas viene creciendo de manera sólida los últimos 20 años. Al cierre de 2021 había 299 compañías y al cierre de abril ya eran 360, lo que representa un crecimiento promedio de 16% anual en las últimas dos décadas, con aproximadamente 14 iniciativas nuevas cada año, en promedio.



El impulso más grande que ha tenido el sector ha sido la vertical de Crédito Digital, con casi un tercio de las compañías. Le sigue el segmento de Pagos Digitales con el 26,42% y Finanzas Empresariales con el 10,37% de participación.



(Conozca las nuevas tecnologías que están apropiando las 'fintech').



Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech, dijo en el reciente evento del sector Itaú Fintech Connect, que se observa un importante crecimiento en el número de compañías en crypto y blockchain y en PMF (Personal Finance Manager) o un gestor de finanzas personal y wealthTech, lo que refleja la incorporación de tecnologías y el apetito por nuevas maneras de invertir y ahorrar.



Por su parte, los segmentos de crowdfunding (inversión colaborativa), insurtech (Seguros digitales) y Neobancos, vienen creciendo debido a nuevos adelantos regulatorios y modelos de negocios enfocados en lo digital.



MÁS INGRESOS



Los ingresos del ecosistema fintech reflejan también el crecimiento del sector: de 2017 a 2021 los ingresos reales del ecosistema crecieron en promedio 27% anualmente.

Ajustando por inflación, el ecosistema logró una cifra récord de $3,7 billones en 2021, lo que representa el 0,31% del PIB de Colombia en 2021.



El segmento de Pagos Digitales lidera en el ecosistema con ingresos reales de $2,29 billones en 2021, seguido por Crédito Digital con $940.000 millones.



El informe de Colombia Fintech dice que la tasa de crecimiento en ingresos totales del ecosistema en 2021 tuvo un alza de 74% en comparación con 2019. Los segmentos que más crecieron fueron Neobancos, crypto y blockchain y PFM & wealthtech.



Las compañías entrevistadas en el Radar Fintech afirman que su principal segmento de clientes objetivo son las grandes empresas (28%) y las personas no bancarizadas (28%).

Los otros segmentos de clientes objetivo de estas empresas son las personas bancarizadas (21%), las pymes bancarizadas (18%) y las pymes no bancarizadas (6%).



Durante 2019, año prepandemia, y 2021, segundo año de pandemia, el empleo generado por las empresas de este sector tuvo un crecimiento agregado de 10%. En particular, seis de los nueve segmentos vieron un incremento en el número de colaboradores.



El crecimiento en el número de colaboradores estuvo jalonado principalmente por los tres segmentos más grandes del ecosistema, crédito digital, pagos digitales y finanzas empresariales.



Este último tuvo el incremento más grande de todo el sector, 947 nuevos colaboradores se unieron en 2021 al segmento de finanzas empresariales. En particular para el sector fintech, se espera que el 2022 sea un año de crecimiento transversal para todas las verticales.



Según el reporte Fintech Market Forecast de Velmie, el promedio de crecimiento de los sectores fintech en 2022 será de 12,5%. Se espera que el sector de finanzas y prestamos tenga un incremento en su volumen de negocio de 22,9%.



PORTAFOLIO