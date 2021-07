‘Desde 2018 hemos esperado el decreto para exportar flor de cannabis’

La industria del cannabis en Colombia se está autoexcluyendo del mercado internacional más promisorio hoy: la exportación de flor seca. Así lo afirma Rodrigo Arcila, presidente de Assocolcanna, quien argumenta, sin embargo, que se avanza en las conversaciones con el Gobierno para acelerar las demoras en la modificación de la regulación actual.



(Exportaciones de ‘cannabis’ llegaron a los US$5 millones).

¿Qué está permitido exportar hoy de la industria del cannabis?



En el sector de la agroindustria del cannabis, en la Ley 1787 de 2016, se restringió únicamente la exportación de la flor seca; aceites, derivados del cannabis y productos terminados se pueden vender, según las especificaciones de cada país.



Quienes redactaron el Decreto 613 de 2017 pensaron que la exportación de flor seca sería darle a las economías externas la posibilidad de transformar el cannabis, y darle valor agregado afuera, pero la experiencia de estos 4 o 5 años ha mostrado que la especialización por eslabones de la cadena es algo natural.



(Industria de cannabis insiste en la exportación de flor seca).



No obstante, así como le hemos explicado al Gobierno, esta es una flor que va con valor agregado, no que se saca simplemente de los cultivos. Necesita un proceso de secado, de transformación, de corte, de empaque al vacío y, sobre todo, requiere muchas certificaciones de calidad porque va al consumo humano.



¿Qué potencial tiene la flor y cuánto se ha invertido?



La inversión realizada hasta ahora ronda los US$600 millones. Esta ha sido principalmente en plantas de transformación, laboratorios para control de calidad e insumos.



Aquí el retorno de las inversiones además de ser “temprano” goza de mayor margen, dado el comportamiento de los mercados. Y es que la flor seca representa hoy el 60% de las ventas en EEUU, cerca de 55% en Alemania, 73% en Canadá y más de 80% en Israel.



Otro factor relevante es que inversionistas tanto internos como externos están esperando la señal del Gobierno para intensificar sus inversiones. Quieren ver en Colombia un mercado sin restricciones, como lo corroboró la Superintendencia de Industria y Comercio cuando recomendó no privar a los cultivadores e industriales colombianos de dicho mercado, del cual nos podríamos ver altamente beneficiados.



La última petición que pasaron al Gobierno sobre este tema fue en febrero, ¿qué ha pasado?



Aún permanece en la Oficina Jurídica de Presidencia de la República. Ya las Mesas Técnicas las desarrollamos con los ministerios de Justicia, Salud, Comercio, Agricultura y con entidades como el Invima, el Fondo Nacional de Estupefacientes, ICA y la Policía Antinarcóticos. Es un trabajo realizado por 2 años.



(Industria del cannabis sigue pendiente de su regulación).



Nosotros estamos esperando respuesta hace mes un mes y medio. Entendemos que el paro afectó mucho la reuniones, pero estamos confiados en que ya no demore más su expedición, estamos esperando eso desde hace rato.



¿Entonces el Gobierno no avanza a buen ritmo?



Hemos avanzado mucho. Lo único que falta es que se expida el decreto.



Trabajamos con el Gobierno desde 2018 en diferentes Mesas y fuimos nosotros los que le pedimos que no lo expidiera el año pasado, sin que tuviéramos un análisis más profundo.



Aquí se produce flor seca y se comercializa en el país, lo que no se puede es exportarla, pero insistimos, el mayor mercado para el cannabis se está dando allí.



Ecuador, México, Uruguay, Canadá y otros permiten hoy la exportación de flor, los únicos que no somos nosotros, Colombia se está auto-marginando de los mercados más promisorios del mundo. Pero el Gobierno lo está analizando.



¿A qué más están apostando?



Estamos apostando a superar el volumen de exportaciones, creemos que podemos impulsarlas.



Aspiramos a llegar a final de año con cerca de US$35 millones exportados, sin flor seca. Con flor seca esas cifras serían muy superiores.



POSTURAS EN EL GREMIO



“En Asocolcanna todos están de acuerdo con la exportación de una flor seca que tenga valor agregado. Eso significa una flor certificada, cortada, secada y empacada.

Antes, existieron dos empresas que se apartaron de esto: Khiron, que ya salió de la asociación y Pharmacielo, que sigue adentro, pero no se opone siempre y cuando sea una flor con certificaciones de calidad y valor agregado. Además, no solo es Asocol- canna, sino asociaciones como Procannacol, la Cámara Colombiana de Cannabis, Asocannacol, la Federación Nacional de Cannabis, Asocañamo y Asocannacol, las que también apoyan que en la reforma al Decreto 613 de 2017 se incluya la expor- tación de la flor seca”.



María Camila Pérez Godoy