Desde Bogotá, Ford maneja el 33% de las ventas en Suramérica

Desde sus oficinas en Bogotá Ford controla los mercados de la marca de Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Colombia. El objetivo: lograr sinergias que permitan tener portafolios iguales y garantizar repuestos y servicios similares para esos mercado.



(Lea: Aprueban reducción en el costo del Soat para quienes no usen la póliza)

Liderando el proceso está el ingeniero venezolano, Salvador Enzo Lo Cascio, presidente de Ford para esos mercados conocidos como la Costa Oeste, que este año le representarán a la compañía ventas de 35.000 unidades, de las cuales se espera que Colombia aporte cerca de 7.500.



(Lea: Gobierno suspende los cupos de importación para carros híbridos)



Lo Cascio habló con Portafolio sobre cómo es el trabajo en estos ocho países en donde las variables política, económica y social pueden ser muy cambiantes.



(Lea: ¿Vale la pena comprar un carro de salvamento?)



¿Por qué deciden unir esos mercados?



Ford diseñó una estrategia para moverse en Suramérica, la dividió en tres partes: Brasil, Argentina y el resto de países que clasificó como Costa Oeste. En esos ocho lo que buscamos es generar sinergias y lograr pautas comerciales que nos permitan competir adecuadamente, y superar los inconvenientes que se generan por los cambios que se dan en lo económico, político y social.



A lo largo de la historia hemos experimentado cambios que no son por el producto sino coyunturas que se presentan y nos afectan, por ejemplo, las protestas sociales, las alteraciones en las tasas de cambio. Uno se levanta, enciende el radio y puede tener sorpresas que afectan su actividad. Eso nos pasa a todos, no solo a los vehículos. Así que lo que pretendemos es adaptarnos más rápido.



¿Cómo los afecta un paro, por ejemplo?



Vamos al año 2019, en Chile, hubo problemas sociales y nuestro inventario quedó bloqueado. Hoy no pasaría. Si los productos son iguales podemos mover el inventario.



¿Afectan mucho a las empresas los asuntos sociales?



Primero, no existe un libro que te diga cómo enfrentar estas situaciones. Se requiere una actitud, de entender que hay mucha variabilidad. De las mayores enseñanzas que tenemos en Venezuela, es saber reaccionar cada día a un evento distinto. Así que hoy tenemos una actitud basada en resultados.



Te acostumbras a la variabilidad del día a día, son escenarios que no puedo controlar, pero sé que tengo que sacar adelante la operación, así que debo buscar salidas. Creo que los latinos somos personas muy creativas y nos enfocamos en crear y propiciamos escenarios para dar resultados.



Pero ya quedó todo el cambio…



Es un trabajo complejo, venimos trabajando en ello desde 2019, y hemos avanzado mucho. El año entrante esperamos unificar los mercados de Chile, Perú y Colombia, porque son los que más similitudes tienen.



Así que haremos una misma propuesta de comunicación y comercial, campañas iguales y esto ya genera unos ahorros importantes para la marca.



¿Por qué esos tres países?



Primero: los ocho países conforman una región más abierta. Y mercados como Chile y Perú tienen más de un centenar de marcas que compiten en sus mercados de vehículos.

Colombia no se queda muy atrás, la única diferencia es que aquí no tienen libre comercio con India y con China, que son importantes productores de vehículos, que si están invadiendo Chile y el mercado peruano.



Esa es la gran diferencia, de resto Colombia tiene libre comercio con toda Norteamérica y Europa. En total 17 TLC firmados. La estrategia de repuestos y servicios también se maneja desde acá, desde Colombia. Y ella también enfoca estrategias equitativas y aplicables en todos los países.



Y con esa estrategia, ¿cómo cree que les irá el 2022?



Estimamos ventas de 45.000 unidades y para Colombia creemos que llegaremos a 11.500 unidades.



¿Qué sorpresas trae Ford para el 2022?



Le puedo confirmar que llegará la pick up Maverick, una doblecabina híbrida que acaba de entrar al mercado de Estados Unidos.