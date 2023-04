Desjardins abrió oficina en Colombia y va por más inclusión financiera

Gerardo Almaguer, director general de DID.

Gerardo Almaguer es presidente y director general de Desarrollo internacional Desjardins (DID), que es un componente del Movimiento Desjardins, el grupo financiero cooperativo más grande de América del Norte, con sede en Canadá.

(Inclusión financiera aumenta, pero se mantienen diferencias).



¿Qué es y a qué se dedica Desarrollo internacional Desjardins?

DID es el grupo cooperativo más grande en América del Norte, con sede en la provincia de Quebec, Canadá, pero con presencia en todo el país como la principal caja popular o cooperativa.

Tenemos todos los servicios de un grupo financiero, cumplimos con las normas de Basilea (legislación financiera internacional) y somos considerados como una de las 10 instituciones más seguras del mundo.

El grupo comenzó esta caja popular en 1900 pues las condiciones de pobreza y ruralidad eran muy precarios en la provincia. Luego 120 años más tarde el movimiento cooperativo es muy importante para la provincia.

(Portabilidad financiera será el nuevo norte en el sistema).



Tenemos índices de desarrollo importantes y no se puede explicar sin las cajas de ahorro y crédito. En 1970 se creó DID para compartir las experiencias de los desafíos que teníamos en esa época, aunque no es que tengamos cooperativas en otros países.

¿Entonces qué hacen afuera?

Lo que hacemos con las entidades locales es compartir, para que en función de nuestro aprendizaje ver qué se puede hacer o no. Así se ha trabajado en muchos países de África creando cooperativas.

Las de Latinoamérica se crearon con base en el modelo Desjardins para desarrollar más y mejores servicios financieros.

En Colombia, si bien hay un conocimiento de hace muchas décadas, desde 2014 se ha estado trabajando para coadyuvar a tener mejores sistemas financieros y trabajamos con entidades como Finagro, Banco Agrario, Banca de las Oportunidades y más de 40 cooperativas de servicios agrarios para que 80.000 pequeños agricultores tengan mejores servicios e inclusión financiera.

(Así funciona alianza entre ‘fintech’ para mejorar el acceso a créditos).



Queremos bajar la tasa de morosidad y mejorar el conocimiento del sector agropecuario y trabajamos en los marcos de referencia para saber, por ejemplo, cuánto vale producir papa criolla en Nariño, Boyacá o la sabana de Bogotá y es información que se maneja a través de Finagro, lo que permite diseñar mejores políticas públicas. Con ese trabajo es fácil establecer los montos estimados para la inversión y ayuda a disminuir los tiempos de respuesta.

¿En qué otra actividad se enfocan?

En abril de 2020 se comenzó un nuevo proyecto con mujeres y jóvenes en zonas rurales que no tenían acceso a servicios financieros, pues eran de riesgo.

El primer elemento es trabajar con las instituciones financieras para que se conozcan estos sectores, tomando en cuenta los riesgos, luego es constituir el fondo de garantías para que se les otorgue el primer financiamiento y se complementa con educación financiera para que sepan manejar sus finanzas y manejen sus créditos para que sigan teniendo acceso al sistema.

Se trabajó una plataforma de educación financiera para las mujeres. Ellas se conectan cuando deseen y no necesitan tener internet. Este programa y el impacto que empieza a tener hizo que se expandiera ahora para los migrantes venezolanos para que entiendan su estatus y lo que pueden hacer para que se conecten con el sistema financiero.

Por eso abrimos una oficina para América Latina desde Colombia, pues hay aliados y equipo humano colombianos que saben cómo trabajamos, apoyados con recursos profesionales de la sede.

¿En dónde más tienen sedes?

La de Colombia es la segunda oficina que se abre en el mundo. La primera en Dakar, capital de Senegal.

Lo que queremos con Colombia es que sea polo de América Latina.

No es solamente trabajar en educación financiera, sino ayudar a las entidades a ofrecer mejores servicios, a mejorar la gobernabilidad, los servicios tecnológicos, ofrecer asistencia técnica a las entidades locales, especialmente las cooperativas de ahorro y crédito pues el gobierno cree que el sector tiene la oportunidad de fortalecer la economía popular a través del modelo cooperativo.

¿Tendrán alguna actividad complementaria?

Tendremos un fondo de inversión para ofrecer financiamiento directo a través de crédito o capital. Queremos ser socio de las entidades que atienden a esos sectores emprendedores, agricultores, jóvenes y mujeres.

¿No financian a las personas?

Tocamos a las entidades y las poblaciones y tenemos ese fondo DID, pero ni Desjardins tiene el interés de atender directamente sino a través de facilitar a que lo hagan los otros.

No queremos ser una entidad financiera. Desde 2021 tenemos alianzas con el sector privado como Novaventas, Grupo Nutresa y Luker, entre otras, para hacer educación financiera para diferentes tipos de productores.

¿Cuántos recursos tiene el fondo?

El fondo tiene un capital suscrito entre 65 y 110 millones de dólares canadienses (US$48 y US$81 millones). Nuestras reglas es que ese fondo invierta máximo el 40% en América Latina y no más de 10% en un solo país.

En Colombia hasta 10 millones de dólares canadienses (US$7,5 millones). Ya hay una inversión de hace tiempo pero hay más oportunidades.

¿Hay trabajo con el sector público?

Si, trabajamos con las instituciones privadas, pero con el gobierno también, para desarrollar capacidades pues tenemos que sensibilizar sobre la importancia de los elementos y estamos involucrados en elementos como por ejemplo mejorar el acceso al agua de las comunidades. Y en proyectos de salud y educación en donde este último es un combustible y las entidades financieras locales juegan un papel fundamental.

Queremos estar cerca de los pequeños y luchar contra el gota a gota y buscar aliados y concientizar de la necesidad de acceso al crédito en buenas condiciones.

PORTAFOLIO