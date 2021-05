Desmienten información de supuesto centro de torturas en almacén Éxito

Archivo particular

Un enfrentamiento entre un grupo de vándalos que intentó saquear el Éxito Simón Bolívar en Cali y miembros de la Policía derivó en la supuesta información de que el almacén era utilizado como centro de torturas.



Un rumor que se expandió a través de redes sociales y hace parte de las cientos de 'Fake News' que han circulado durante el tiempo que lleva el paro nacional. No obstante, una reciente verificación de miembros de la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Cali y defensores de derechos humanos desmintió la información.

En un comunicado, el Grupo Éxito negó rotundamente que el almacén en mención haya sido centro de torturas y por el contrario denunció que la tienda ha sido vandalizada y saqueada en múltiples oportunidades. "No se puede con injurias tratar de convertir a las víctimas en supuestos victimarios", dijo.



Asimismo, agregó que desde el jueves la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca y la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, luego de visitar las instalaciones, expresaron públicamente que evidenciaron que allí no se presentaron situaciones de este tipo.



Sobre los hechos señalados, la Defensoría indicó que se pudo evidenciar que nada de lo denunciado obedece a la realidad. "Los invitamos a verificar cada una de estas situaciones, hablar con las autoridades competentes con el fin de que estos incidentes no se vuelvan a repetir", expresó

🎥Visitamos e inspeccionamos establecimientos del sector Calipso, en Cali, ante las preocupaciones expresadas por varios manifestantes y habitantes del sector. Con la comisión de DD.HH. encontramos todo en normalidad. Damos un parte de tranquilidad y llamamos a la calma. pic.twitter.com/BzLeG3HbBN — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 21, 2021

En ese sentido, el Éxito reiteró su compromiso "al estricto respeto de los derechos humanos y la institucionalidad. Nuestras puertas permanecen abiertas a los entes de control".



Finalmente, el Grupo Éxito puntualizó que es un momento para construir país y seguir ayudando a los más vulnerables. "Así lo hacemos con la primera infancia, el empleo juvenil y la compra local en el campo colombiano, entre muchas acciones para lograr una Colombia más solidaria y equitativa", concluyó.