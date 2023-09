Avianca y Latam: el 'cara a cara' ante la Superindustria por ‘slots’

Luego de la tensión que se vivió hace unos meses en el mercado aeronáutico durante el proceso de solicitud de integración de Avianca y Viva, en las últimas semanas se generó un nuevo pulso en el mercado aeronáutico, cuyos protagonistas son los dos principales jugadores del país en este momento: Avianca y Latam Airlines.



El motivo de la disputa es una denuncia que hizo la primera compañía contra la segunda, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), motivada en el ofrecimiento, por parte de Latam Airlines, de vuelos desde y hacia el aeropuerto El Dorado de Bogotá, sin tener listos los permisos de las franjas horarias para operarlos, según dictan los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC), expedidos por la Aeronáutica Civil.



Portafolio conoció, en concreto, un auto de la Superindustria, fechado el 16 de agosto, en el que se le pide a Avianca prestar una caución o póliza por $180 millones para que el organismo de control y vigilancia proceda a decretar unas medidas cautelares contra Latam Airlines, consistentes en ordenarle cesar inmediatamente la promoción y oferta de vuelos con origen o destino Bogotá, en horarios que no cuenten con slot asignado o aprobación necesaria para su comercialización.



“Una vez constituida a satisfacción dicha caución, se decretarán las medidas cautelares mencionadas en la presente providencia”, recalca la parte resolutiva del auto.



Dichas medidas también contemplan suspender las ventas de vuelos en horarios que no cuenten con el slot asignado en el aeropuerto El Dorado por parte de la Aerocivil, así como ordenarle a las firmas Aerovías de Integración Regional S.A y Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia, publicar en su página web, redes sociales y en todos los medios utilizados para vender sus billetes aéreos, los vuelos comercializados en los que no cuenta con la aprobación horaria o los slots requeridos, informándole a los usuarios el horario en el que el vuelo se realizará, siempre que cuente con el permiso, o informar la cancelación.



De acuerdo con el documento, Avianca afirmó ante la SIC que la aerolínea Latam ha estado publicando y comercializando vuelos desde y hacia Bogotá, luego de analizar los slots que la Aerocivil le autorizó para la temporada Winter 23 y los datos de fecha y horarios de vuelos que a la fecha ha ofertado y comercializado.



Latam refuta

Una vez el viernes Portafolio informó en primicia, en su página web, el contenido del auto de la Superindustria, Latam Airlines expidió un comunicado en el que afirmó que respeta y cumple las normas aeronáuticas y de libre competencia y, por lo mismo, rechaza tajantemente las acusaciones realizadas por Avianca, que además de irresponsables, son un claro intento para limitar la participación de otros operadores aéreos.



“Es sorprendente que, vía el ejercicio de este tipo de acciones legales tendenciosas, Avianca pretenda continuar incrementando su ventaja competitiva al generar restricciones a otras aerolíneas, en detrimento del consumidor”, indicó Santiago Álvarez, director ejecutivo de Latam Airlines Colombia.



La compañía precisó, sobre las acusaciones que realiza Avianca acerca de la venta de tiquetes en el período de marzo y abril de 2023, que los vuelos respondieron al llamado hecho por el Gobierno para que las aerolíneas del país ofrecieran más conectividad que ayudara a enfrentar la crisis intempestiva generada por la suspensión de operaciones de Viva Air y Ultra Air.



“De esta manera, la autoridad habilitó disponibilidad de slots para todas las aerolíneas buscando proteger a los pasajeros afectados”, afirmó la aerolínea.



Y recalcó que hasta el momento (viernes en la noche) Latam Airlines Colombia no ha sido notificada de medidas cautelares por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.



“Sin embargo, la compañía ha aportado al proceso pruebas contundentes que demuestran el cumplimiento de la regulación colombiana y dejaría sin efectos una posible medida cautelar que desprotegería al mercado colombiano y a los consumidores”, dijo.



“La reclamación de Avianca es irresponsable y tiene un propósito anti competitivo”, puntualizó la compañía aérea en su comunicado.



