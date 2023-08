El buen clima laboral se afianza con liderazgo

Las empresas que son destacadas por ser los mejores lugares para trabajar en Colombia tienen características comunes: la convicción de sus líderes, la propuesta de valor a los colaboradores y la percepción de equidad y justicia entre el personal.



Así lo señala Jaime Urquijo, director ejecutivo de Great Place to Work (GPTW) Colombia, en el foro “GPTW: los mejores lugares para trabajar en América Latina”, organizado por Portafolio en el marco de sus 30 años.



En el evento, se analizaron los resultados del estudio que muestra las mejores compañías de la región, revisando el caso colombiano en el que aparecen 18 empresas que operan en el país, de origen local e internacional (Ver el listado).



Para Urquijo, en la observación transversal este año de cerca de 300 empresas que participan GPTW en el país, hay tres elementos determinantes.



El primero es la convicción que acompaña a los directivos. Esto significa que “el líder es promotor de la excelencia en el clima laboral”.

El segundo aspecto es con una sólida propuesta de valor para el colaborador que reconoce que en esa transacción que tiene lugar por la contribución que hace, lo que recibe compensa adecuadamente.



Si una organización no resuelve eso, está en problema. Esto cubre la compensación, los beneficios y el desarrollo.



El tercer punto tiene que ver con el concepto que el trabajador tiene de la justicia. Si ve que se cumple tiende a opinar positivamente de su empleador porque cree que actúa de manera equitativa y ecuánime, sostiene.



Si algo falla y un colaborador lo advierte se genera un malestar y un punto de tensión.



“En Colombia, entre los tres elementos determinantes, al que más se apela es al de los beneficios y cuenta más en las opiniones de los trabajadores en la propuesta de valor”, señaló Urquijo.

Las experiencias

En el foro de Portafolio 30 años, tres empresas que operan en Colombia compartieron sus experiencias y recomendaciones por ser destacadas en el ránking de ‘Los mejores lugares para trabajar América Latina 2023 de Great Place To Work’.



Uno de los participantes fue Santiago Botero, fundador y CEO de Finsocial, compañía que ocupó el primer lugar entre las 50 mejores de organizaciones grandes.



Dice que “los emprendedores debemos ser conscientes de que las compañías no valen solo por los resultados, sino por la gente que tiene”, explicó.



Agrega que en Finsocial se promueve la concepción de que allí no se trabaja, sino que se juega a ser el número uno, con el criterio de “pagar lo máximo que se pueda”.



Por su parte, Federico Echavarria, gerente general de AES Colombia, una multinacional americana, del sector eléctrico -14 entre las 25 mejores multinacionales- destaca que el reconocimiento evidencia una cultura fuerte, que se trabaja en el día a día, para que a nivel general haya un compromiso alrededor de la transición energética.



El segundo componente de la estrategia, dice, es impulsar el balance entre vida laboral y la personal.



Finalmente, Juan Manuel Escobar, director de recursos humanos de la farmacéutica Novo Nordisk (18 entre las multinacionales) dice que “con el modelo de GPTW entendemos que más allá de un ránking, lo más importante es que la gente, orgánicamente evalúe cómo se está sintiendo”.



A su juicio, hay que ser coherente con acciones en la cotidianidad.



Cree que escuchar a las personas es clave y que “en esa construcción colectiva es que se establece una cultura “fuerte”.



“La persona debe trabajar con pasión y no con estrés”, concluye.



Los participantes al foro coincidieron en sugerir que el actual Gobierno revise los resultados de GPTW para diseñar políticas públicas que, en medio de la confianza en las empresas, mejoren el clima laboral a los colombianos.



