¿Qué rol va a jugar hacia adelante el ‘e-commerce’ para la logística?

Si hay un cambio que generó la pandemia y que llegó para quedarse en la industria de logística, es el del 'e-commerce'. Así lo afirma John Pearson, CEO de DHL Express y quien habló con Portafolio sobre cómo le fue a la empresa durante la crisis económica, qué cambios ha traído esta en el sector y también qué espera del futuro de la aviación eléctrica. También, destaca la operación de Colombia.



¿Cómo le fue a DHL en la pandemia?



Es un hecho que todos los principales actores de la cadena de suministro se desempeñaron muy bien durante la pandemia, con un buen resultado financiero en todas las líneas, así como en el flujo de caja y en liquidez, ya que los clientes nos pagaron a tiempo en todo momento, lo que también muestra que ellos no sufrieron demasiado. Aunque obviamente hay que decir fue un proceso caótico, ya que tuvimos que hacer cambios casi diarios en nuestra red de aviación al inicio de la crisis en función de la situación sanitaria. Y además se dio la divergencia de que cuando la economía de China cayó, el resto crecía, y cuando el país asiático mejoró, el resto bajó.



¿Qué cambios tuvieron que hacer?



Uno de los principales fue la gestión de equipos. El nuevo avión Boeing 777 llegó justo a tiempo, y luego compramos ocho más que llegarán en el próximo año.

Es decir, hemos estado comprando aviones, y esto ha sido positivo para los negocios en el sentido de que el flete marítimo se ha trasladado al aéreo, y el aéreo se ha mudado a la modalidad exprés, y aunque no es práctico que todo se mueva por el aire, sí que nos hemos beneficiado con envíos de todo tipo y hoy, por ejemplo, más televisores se mandan en viaje aéreo exprés, es decir, más ingresos.



¿Cómo les beneficia esa tendencia?



El crecimiento de ingresos en DHL se expresa en el número de envíos, el precio de los envíos o el peso, y hemos tenido un buen comportamiento porque el volumen ha sido muy alto en algunos meses.



Ante todo esto, debo decir que Colombia no tiene un nivel tan alto de comercio electrónico, y por eso para el país debió ser un poco más difícil el año pasado, pero cualquier economía con cualquier nivel de e-commerce tuvo un gran año.

¿Cómo ve el rol que ha tenido su sector en la vacunación masiva global?



Tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos, ya que sabíamos desde el principio teníamos que estar involucrados. En las primeras conversaciones con Pfizer o AstraZeneca vimos cómo no nos podíamos permitir el lujo de no hacer envíos exprés, tanto en avión como en carretera, y levantamos la mano para hacer lo mejor que pudiéramos hacer, especialmente por el tema de la temperatura.



Hoy en día hemos entregado más de 1.500 millones de vacunas sin pérdidas, y seguimos haciéndolo en un entorno bastante muy cambiante.



¿Cómo ha cambiado la pandemia la logística y el comercio global?



No vemos cambios en nuestra capacidad para operar. Obviamente hay mucho que decir en cuanto a los tiempos de tránsito y sin duda hoy hay una mayor proporción de comercio electrónico, pero en general el transporte está funcionando.



Estamos en una buena posición, la única área en la que podríamos haber caído es durante la temporada de Black Friday por la capacidad de la aviación frente a la demanda total, pero en los últimos meses nos hemos estado asegurando de tener el número correcto de aviones en todos los lugares que son necesarios.



¿Cómo va la operación de Colombia?



Es un país fantástico. Tenemos un equipo de liderazgo extremadamente fuerte y es uno de nuestros países más importantes en centro y Suramérica. Tiene un alto crecimiento y aporta un buen margen ebitda, e incluso el país es exportador neto de talento, ocupando cargos en otros países de las Américas.



¿Qué rol va a jugar hacia adelante el ‘e-commerce’ para la logística?



Supone hoy aproximadamente el 48% de nuestros envíos, uno de cada dos es de comercio electrónico. ¿Qué si creo que rápidamente esto va a llegar al 70%? No lo creo porque el B2B está creciendo de nuevo y de forma bastante saludable.



Registramos el crecimiento de tres años en tan solo tres meses, pero esto no volverá a suceder, y ahora cuando llegue enero estaremos avanzando a un 5% o 10%. Dicho eso, es innegable que más personas están vendiendo y comprando en línea y el e-commerce se ha convertido en un proceso bastante fluido, por lo que más gente lo seguirá haciendo ya que está Shopify, Magento, Amazon, e incluso Instagram para venderle cualquier cosa, a cualquier cliente, y en cualquier parte.



¿Cómo se va a ajustar el sector a las nuevas presiones climáticas?



Aquí hay varios temas clave. La sostenibilidad es uno, al igual que la gobernanza, la confianza y el cumplimiento, y ahí para nosotros es fundamental la diversidad social de derechos humanos, una gran lugar para trabajar, el bienestar de los empleados... y por supuesto limpiar las operaciones. Todos nuestros edificios serán carbono neutral a partir de ahora, se impulsará el combustible sostenible y también con aviones que son 20% más eficientes que los aviones anteriores.



Luego está la aviación eléctrica. Con el modelo Alice se logra una carga útil de dos toneladas en un viaje de dos horas. Es un comienzo, pero esto se está moviendo muy rápido, tendremos un vuelo de prueba el mes que viene y nos entregarán 12 aviones, y si todo sale bien con ellos, encargaremos 12 más. Aquí veremos cómo la carga útil irá aumentando, y quizá en cinco años ya se pueda transportar 10 toneladas, y así sucesivamente.



