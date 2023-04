Sembrar árboles, apuesta en el Día de la Tierra

Este 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra. Y así como el Día de la Madre se destaca su importancia en la vida de las personas, al hacer un homenaje al planeta la invitación es a cuidarlo.



Por ello, algunas empresas que operan en Colombia intentan contribuir en la protección de “la única casa de la humanidad” y han apostado con la siembra de árboles.



De hecho, la ONU hace un llamado para visibilizar la importancia de cuidar al planeta, porque son los mismos seres humanos quienes tienen que ver los efectos en sus vidas.



“La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones, así como una temporada de huracanes en el Atlántico que ha batido récords, han afectado a millones de personas”, indica la ONU.



En esa medida, uno de los grandes problemas que se vive en el país es la deforestación. Según cifras ofrecidas por la organización de conservación de la naturaleza a nivel global World Wildlife Fund (WWF), “entre enero y marzo de 2022 se deforestaron en Colombia 50.400 hectáreas, superando así las 45.500 ha reportadas para el mismo periodo en 2021”.



Y este fenómeno, como afirman los biólogos, “daña los ecosistemas, porque lleva a una pérdida de biodiversidad”. Además, al disminuir la cantidad de árboles, “se evita la fijación de dióxido de carbono (CO2) y, como efecto de eso, se contribuye al cambio climático”.



Por otra parte, “las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y, finalmente, se convierten en tierras no productivas. Lo que lleva a que no crezca ningún tipo de vegetación, no sirva de zona de alimentos y resguardo para animales ni para que nosotros cultivemos alimentos”, como describe Ecología Verde.



Sembrando oxígeno



Para ponerle frente a la deforestación, uno de los elementos con los que se afecta a “la Madre Tierra”, empresas apuestan por la siembra de árboles, para reforestar y traer nuevas especies al país.



La compañía telefónica WOM, tiene un programa de siembra de árboles en la selva amazónica. Con esa apuesta, esperan “compensar 2.909 toneladas de CO2 de la huella de carbono generada por la operación de WOM”. En 2022, por ejemplo, se sembraron 3.082 árboles nativos en la selva amazónica. Además, esperan sembrar otros 6.000 árboles.



Natura, la multinacional de cosméticos, tiene su iniciativa ‘Amazonía Viva’, con la que tiene el objetivo de “llevar a cabo la siembra de 100.000 árboles nativos, logrando así la protección de 378 hectáreas de bosque y beneficiando a 252 familias de la región”. Continuando con esas iniciativas, el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, en sus zonas de operación, (Cauca, Valle del Cauca y Vichada) reporta “más de 6.600 hectáreas de bosques protegidas y la siembra de 11.166 especies nativas; además, se identificaron más de 350 especies en las zonas de operación”.



Otra empresa que le apuesta a reforestar es el Banco de Bogotá, con “la entrega de una bóveda de oxígeno con 18.000 nuevos árboles en el Amazonas en el segundo semestre del año. Estos árboles se suman a los más de 64.100 que la entidad ya tiene en sus bosques en Cundinamarca y el Amazonas, completando así 82.100 árboles sembrados”.



Por su parte, Grupo Éxito, en unión con Celsia, también apuesta por el cuidado de la biodiversidad. Estas empresas sembraron dos millones de árboles nativos en Antioquia, Valle del Cauca y Tolima.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista de Portafolio