Las iniciativas de las empresas para el Día del Orgullo LGBTIQ+

Este 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo de la comunidad LGBTIQ+ a nivel mundial, algo que Colombia no ha pasado desapercibido, ni por los sectores políticos, ni por la población colombiana en general.

No obstante, como una forma de darle u valor agregado a este día, varias empresas establecidas en el país, con motivo de este día, decidieron unirse a la celebración de diferentes maneras.



(Se harán 60 marchas LGBTIQ+ entre junio y julio en Colombia).

Scotiabank Colpatria

El banco, con motivo del Día del Orgullo de la comunidad LGBTIQ+, anunció la adecuación de varias de sus oficinas a nivel nacional con los colores de la bandera arcoíris, así como la iluminación de la Torre Colpatria, en el centro de Bogotá, con los colores representativos de la comunidad.

Adecuación de sucursales de Scotiabank Colpatria con los colores de la bandera arcoíris. Cortesía

Corporación Red Somos

La corporación de salud sexual aprovechó la ocasión del Día del Orgullo LGBTIQ+ para hacer un llamado de conciencia acerca de la salud sexual de personas de esta comunidad, en especial a las mujeres trans, los hombres gay y bisexuales.



(Francia Márquez será nombrada este jueves como ministra de la Igualdad).



"Red Somos reafirma su compromiso, como organización social y comunitaria, por intensificar su trabajo en el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía plena para los sectores LGBTIQ+, por dignidad para migrantes de estos sectores, por atención integral en salud y protección social para personas viviendo con VIH", mencionó Miguel Barriga, director ejecutivo de la Corporación Red Somos.

HubSpot

La plataforma CRM de asesoría empresarial realizó un estudio el cual menciona que los ambientes laborales diversos son clave para la productividad de las compañías.



Según la empresa, las organizaciones con políticas de diversidad e inclusión aumentan en un 30 % la productividad de su talento, en 40 % la satisfacción de sus clientes y en 27 % su rentabilidad.

Corteva

La organización agrícola con presencia en países de todo el mundo mencionó que una de sus políticas más recientes es trabajar para reducir la discriminación hacia personas de la comunidad LGBTIQ+ en el contexto de la agricultura.



(Billetera digital dale! inicia proceso de certificación 'Friendlý Biz').



"Los avances de la compañía incluyen campañas de concientización como: talleres, charlas, encuestas y otras iniciativas, sobre la importancia de la inmersión de la comunidad sexualmente diversa en el mercado laboral. También, capacitación de reclutadores, fortalecimiento de alianzas universitarias y planes para aumentar la conciencia y responsabilidad de los líderes, en relación con el impacto de las decisiones de contratación individuales y los objetivos de ID&E empresarial", explicó José Sánchez, líder del BRG de PRIDE en Corteva Mesoandina.

Cabify

Con motivo del Día del Orgullo LGBTIQ+, la aplicación de transporte anunció que donará el 1 % de todas sus ganancias a la Escuela de Formación Wanda Fox de la Fundación Procrear, encargada de brindar asesoría a las personas transexuales sobre sus derechos.



"Desde Cabify creemos firmemente en la igualdad, el respeto y la dignidad de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Estamos muy orgullosos de aportar un granito de arena para construir una sociedad cada vez más inclusiva, segura y libre. Esta es una causa que nos mueve profundamente y con la que seguiremos colaborando para construir un mundo sin prejuicios", sostuvo Manuel Torres, Country Manager para Cabify Colombia.

Pinterest

La aplicación lanzó la colección exclusiva 'Orgullo y Progreso', compuesta por piezas creadas por creadores marcas de todo el mundo, incluida la ganadora de RuPaul 's Drag Race, Sasha Colby; drag, actriz, bailarina y defensora del movimiento trans.

Pinterest Cortesía

(Viceministerios que tendría el Minigualdad... y las críticas generadas).

"¡He sido una reina de Pinterest durante años! Pinterest siempre ha sido la plataforma que he usado para ayudarme a realizar mis looks y actuaciones. He estado aprovechando la inspiración a través de tableros secretos durante años. Pinterest me permite impulsar mi pensamiento creativo y profundizar en inspiraciones que ni siquiera estaba buscando originalmente. Estoy orgulloso de colaborar con Pinterest este mes del Orgullo para revelar el tablero detrás de muchas de mis mayores inspiraciones", mencionó Colby.

WeWork

La plataforma de trabajo hizo una explicación sobre el fenómeno del 'Rainbow Washing', una estrategia en la cual las empresas aprovechan la ocasión del Día del Orgullo como una estrategia de mercadotecnia con el objetivo de aumentar sus ventas.



"Es un fenómeno peligroso, porque no solo opaca la lucha que hay detrás de la celebración, sino que empieza a crear estigmas alrededor de las empresas que realmente están implementando políticas inclusivas y diversas. Por ejemplo, en WeWork somos una compañía que está en constante cambio y tener personas que tengan diferentes perspectivas nos ayuda a ser más innovadores, esto está en nuestro ADN. Es importante que nuestros trabajadores sientan que están en un lugar donde pueden impactar independientemente de su origen sexual, su orientación política, religiosa y demás, ya que nuestro objetivo es que la gente sienta que viene aquí a cambiar el mundo. Actualmente, en nuestro equipo el 12% del personal pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ y el 64% de la compañía, son mujeres", explicó Leidys Castro, head of people de WeWork Colombia y Costa Rica.



PORTAFOLIO