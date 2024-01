‘Paguen los impuestos’: lo que dijo Petro tras el cierre de la tienda de Sao Portal 80

Una semana después de que Dian anunciara el cierre de la tienda Éxito de Unicentro, una nueva cadena de supermercado se ve afectada por el cierre de uno de sus establecimientos, por el supuesto incumplimiento de los procedimientos de facturación electrónica.



Se trata de Olímpica, al que este martes 2 de enero le fue cerrada, temporalmente, la tienda de Sao Portal 80, en el occidente de Bogotá.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro escribió por medio de su cuenta de X, un mensaje en que dijo “por favor paguen sus impuestos”.

Por favor paguen los impuestos... https://t.co/vS92z8Uyi5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2024

Tras la decisión, Olímpica emitió un comunicado en el que dijo que acata la decisión de la autoridad, pero no la comparte, pues ha aplicado siempre toda la regulación existente para el proceso de facturación electrónica.

“El procedimiento desarrollado por la Dian corresponde a una diligencia relacionada con el aparente incumplimiento por parte de la compañía en los procedimientos de facturación electrónica, y no a algún tipo de falta en el pago de las obligaciones tributarias u otro tipo de procedimiento”, dijo Olímpica.

El primer cierre de 2024

Según la Dian, en una visita se evidenció que la tienda solo entregaba la factura electrónica a los clientes previamente registrados, mientras que, los no registrados, salían del establecimiento sin factura electrónica, a menos que hicieran procedimientos adicionales para descargarlas a través de la página web, lo cual constituye requisitos adicionales a los establecidos para la expedición de factura electrónica.

Por tanto, se concluyó en el procedimiento que los clientes no registrados no recibían su factura electrónica, a menos que se sometieran a procedimientos no contemplados por la norma, que trasladan la carga de entrega del vendedor o prestador del servicio al adquiriente y que no son los permitidos por la normativa.

De acuerdo con cifras de la Dian, en el 2023 fueron sancionados con el cierre temporal 355 establecimientos comerciales en todo el país, debido a irregularidades o incumplimientos en el proceso de facturación.

Del total, aproximadamente el 25% de las sanciones tuvieron lugar en la capital del país, específicamente en diversos sectores comerciales, locales en centros comerciales y grandes superficies.

