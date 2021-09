La nueva apuesta de Didi: que dueños de carros los puedan alquilar

Archivo particular

La nueva idea de negocio de Didi permite poner en contacto a personas con vehículos y socios registrados para coordinar el alquiler de los carros a usuarios y generar ganancias a través de la aplicación.



(Vea: Así funciona Wynwood House, otra plataforma para estadías cortas).

El lanzamiento de Fleet permite que la gestión se haga en una sola plataforma y así los demás socios podrán generar ingresos sin necesidad de tener carro propio.



Los interesados deben registrarse junto con sus carros en la plataforma, en la que posteriormente podrán encontrar socios de la app para vincularlos a su flota y comenzar a recibir solicitudes.



(Vea: ¿Problemas con nuevos indicativos? Esta app le ayudará a aprendérselos).



Todos los socios que no cuenten con vehículo y que deseen registrarse en la aplicación para conectarse con socios administradores deben pasar previamente por una revisión de antecedentes y validación de documentos personales.



Según análisis realizados por la compañía, el 25 % de los socios que utilizan vehículos en Bogotá para conectarse a apps de tecnología prefiere hacerlo con carros de conocidos. En Cali esta cifra asciende a 40 %, lo que sugiere que en la capital del Valle los lazos cercanos tienen un peso importante en el primer contacto con las soluciones de movilidad compartida mediante el alquiler de vehículos con conductor.



“Como compañía de tecnología trabajamos constantemente en el desarrollo de nuevas soluciones inspiradas en las necesidades de cada país por medio de análisis de tendencias y de escucha activa. En Colombia, encontramos que cerca de la mitad de los socios de las plataformas de movilidad son propietarios de uno o más vehículos, mientras que la otra mitad no lo son. Por eso creamos Fleet, para que los administradores puedan gestionar sus carros en una sola app, mientras que los socios también pueden generar ingresos sin necesidad de ser propietarios”, señaló Pablo Mondragón, gerente general regional de Didi.



(Vea: Las cadenas de comida, entre la bioseguridad y las aplicaciones).



Fleet también permite que los pagos realizados por medios electrónicos aparezcan directamente en la cuenta del socio administrador, quien tendrá la trazabilidad e historial de las solicitudes.



De igual forma, los socios sin vehículo cuentan con opciones de seguridad que ofrece la plataforma, como el botón de emergencias, el centro de emergencias Didi 24/7, la opción de seleccionar contactos de confianza, compartir el recorrido en tiempo real, realizar llamadas anónimas y visualizar el destino antes de aceptar la solicitud.



Esta nueva aplicación ha tenido gran acogida en otros países como México, ya que, de acuerdo con encuestas de la compañía, el 50 % de los socios propietarios en ese país fueron socios conductores previamente y el 70 % de ellos está considerando ampliar su flota de carros en el próximo año.



(Vea: OnlyFans no permitirá desnudos en su nueva app: ¿cómo será?).



PORTAFOLIO