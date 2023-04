Los cambios que prepara la operadora hotelera Diplomat en sus marcas

Tras un largo camino recorrido en el sector constructor, Luis Fernando Correa Bahamón, de la mano de su padre, aprendió y ayudó a construir parte del centro hotelero de la Ciudad Salitre en Bogotá. Así, de esta manera por más de 40 años trabajó en el sector trayendo al país marcas como Capital o Sheraton.



Ahora se desempeña como presidente de la operadora hotelera Diplomat Hotels, que en el sector manejan las marcas Tryp y Wydham. En entrevista con Portafolio, el directivo contó cómo mediante la reducción de costos han optimizado sus recursos y ahora han remodelado y cambiado una de sus marcas.



¿Cómo empezó la idea de tener a su cargo las marcas?



En el año 1997 adquirimos estos lotes, donde está Crepes and Waffles y el nuestro. Ya con los terrenos empezamos a hacer el proyecto en el año 2006 y tardamos cuatro o cinco años en materializar el edificio de oficinas y los edificios de los hoteles que están pegados. Es un proyecto de 65.000 metros cuadrados.



Con la construcción decidimos tener una multimarca: un hotel que se llama Tryp con 250 habitaciones, es de corte ejecutivo hace 11 años, y una vertical con Wydham con 261 habitaciones y siendo cinco estrellas hace nueve años.



¿Por qué en la Calle 26?



El construir un hotel tiene una razón de ser, en nuestro caso el aeropuerto, si bien en este momento hay más de 20 hoteles en el sector, nosotros fuimos uno de los primeros.



Así mismo, estamos cerca al Centro Administrativo Nacional (CAN) y a lugares de negocios y reuniones. Pero el lugar más importante es la Embajada Americana, estamos al lado, eso le da mucha seguridad al turista de Estados Unidos.



Ahí vimos un potencial importante. Hay más de 800 apartamentos arrendados por personas de esa nacionalidad, funcionarios de la Embajada.



¿Cómo está la ocupación?



Esta muy bien, cerca al 75% y estamos subiendo tarifas, esa es la dicha de los hoteleros.

La época de pandemia está totalmente superada desde hace más de un año. Este año incluso han aumentado los indicadores, lo que se traduce en mejores resultados financieros en los hoteles.



Si bien se superó las cifras de la prepandemia, el sector de negocios ve una recuperación más lenta...



Nosotros no vemos que hayan cambios. A Bogotá no está dejando de llegar personas, todos los hoteles están llenos y con muy buenos indicadores.

Luis Fernando Correa Bahamón, presidente de la operadora hotelera Diplomat Hotels. Archivo particular

¿Y las finanzas cómo van?



Hace un año largo vendíamos las habitaciones con un dólar a $3.500, hoy es cerca a los $5.000 lo que significa más ganancias, sin aumento de precio.



No obstante, el aumento en los costos nos ha llevado a tener que aumentar las tarifas. Entre el año pasado y este hemos subido cerca de 20% los precios.



Ustedes no cerraron en pandemia, ¿cómo optimizaron costos?



Despidiendo personas desafortunadamente (pasando de 150 empleados a 50), bajamos los salarios a la mitad y la operadora no cobró más de un año. Al final perdimos pero con la caja que tenía el hotel se pudo sobrevivir los números rojos.



¿Cómo impactará la reforma?



Esperamos que no pase. Las sociedades se duermen y se dejan hacer cosas tremendas. Perjudicaría el trabajo de muchos.



¿Cambian de marca?



Sí. Tryp pasará a llamarse Fairfield en junio, de la marca Marriott. Con este cambio podemos cobrar un poco más por tarifa y mover a más personas gracias a su programa de fidelización, con usuarios activos.

PAULA ANDREA GALEANO B.

Periodista Portafolio