Llega el Disney+ Day: conozca las promociones a las que puede acceder

Este viernes 12 de noviembre, The Walt Disney Company celebra el Disney+ Day y para ello tiene preparadas varias sorpresas y ofertas para Colombia y el mundo.

Vale la pena recordar que la línea de negocio 'streaming' del gigante del entretenimiento lleva 2 años funcionando en el mundo y 1, en Latinoamérica.

LAS PROMOCIONES

Hasta el próximo 14 de noviembre, quienes se conviertan en nuevos suscriptores de Disney+ pueden obtener un mes en $5.900 (los otros ya serán a $23.900).

Si está interesado, solo deberá registrarse en aquí.

Además, quienes tengan una entrada o pase válido y una reserva en los parques temáticos de Disney para este viernes 12 de noviembre podrán disfrutar de beneficios especiales, como entrar a Walt Disney World Resort y Disneyland Resort 30 minutos antes de que abran sus puertas.

"Disney+ ha capturado los corazones y la imaginación de las audiencias de todo el mundo con sus contenidos originales y una sólida biblioteca de películas y series queridas", dijo Kareem Daniel, presidente de Disney Media and Entertainment Distribution.

ESTRENOS

Desde las 9 a.m. de este viernes, los suscriptores podrán disfrutar de adelantos y estrenos exclusivos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Entre los contenidos que debutarán están:

- 'Leyendas de Marvel Studios: Hawkeye'.

- Estreno temporada completa de 'Disney Entrelazados', la primera serie original Disney+ realizada íntegramente en Latinoamérica

- La comedia romántica de fantasía musical y acción 'Encantada'.

- 'Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos'.

- 'Jungle Cruise'.

- 'Mi pobre y dulce angelito'.

- 'Olaf presenta'.

- 'Hola, Alberto'.

- 'The Simpsons in Plusaversary'.

- 'El mundo según Jeff Goldblum'.

- 'Under the helmet: the legacy of Boba Fett y Marvel Studios'.

PORTAFOLIO