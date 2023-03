Divemotor, nuevo representante de buses y camiones de Daimler

El chileno Grupo Kaufmann, el más antiguo distribuidor de Daimler Mercedes-Benz en el mundo, compró la operación de Daimler buses y camiones en Colombia y opera a través de su marca Divemotor.



Este 30 de marzo es la presentación oficial de la compañía en Colombia, pero ya vienen operando desde diciembre del año anterior.



El director corporativo del Grupo Kaufmann, Peter Gremler, indicó que además de ser el grupo empresarial con más trayectoria en el planeta en distribución y representación de las marcas Mercedes Benz, Freightliner y Fuso, lo hacen ya en varios países pues además de Chile donde nació la compañía en 1952, tienen presencia en Perú, Costa Rica, Panamá Nicaragua y ahora Colombia. En los demás países la representación es completa: automóviles, SUVs, buses y camiones. En Colombia sólo vehículos pesados.



Adicionalmente, Kaufmann es representante de Stellantis, en Perú y Panamá y tiene una facturación que 1.800 millones de dólares anuales.



La operación de compra comenzó a efectuarse desde marzo del 2022 y las dos compañías realizaron la diligencia debida para perfeccionar el negocio que se concretó el 15 de diciembre pasado y que implicó que Grupo Kaufmann girará 80 millones de dólares a Daimler para quedar con el 100% de la operación, que incluye que una parte de la inversión vaya a inventario de vehículos comerciales.



Para los servicios que las marcas ofrecen en Colombia Divemotor continuará con los mismos proveedores y aliados que Daimler tenía en el país.



Respecto al mercado colombiano Gremler considera que es de gran potencial en la región, tiene los más altos estándares de exigencia en emisión y eso permite llegar con máquinas que son de tecnología reciente.



Tenemos un amplia gama para este mercado que incluye motores euro VI, gas natural y eléctricos. “Y claro que estamos listos para las convocatorias que hagan las autoridades colombianas para nuevas flotas de buses para los sistemas masivos”, anota el directivo. En la actualidad tienen el 50 por ciento del proyecto de buses eléctricos en Santiago que deberá llegar a 2.000 unidades operando, por lo cual afirma el directivo, están listos para hacer lo propio en Colombia.



Los camiones



Sin lugar a dudas tienen una oferta fuerte con Mercedes Benz, Freightliner y Fuso, pero entran a competir en un mercado en el que la gama de oferta de maquinas para transporte de carga es bastante generosa con marcas asiáticas, europeas y americanas, principalmente.



Sin embargo, Gremler señala: “cuando un empresario invierte 100.000 dólares en un camión, para recuperar su inversión en 5 o 7 años, él necesita saber que no sólo compró la mejor máquina, sino que además tiene garantizado el mantenimiento y los repuestos de forma inmediata para su reparación, porque es un activo que no puede parar, porque pierde plata, y ahí es donde está la diferencia, nosotros tenemos las mejores máquinas y somos ‘top’ en servicio posventa”.



“En todos los países donde estamos hay muchas marcas, pero en carga el empresario está arriesgando su capital en el camión, así que no se fija tanto en el precio inicial como en la durabilidad y allí somos los mejores”, concluye el directivo.



