Domenica, el negocio de jóvenes que vende $1.200 millones

Hace cuatro años dos jóvenes de 19 años empezaron un negocio de confección y venta de sacos que buscaba competir con marcas internacionales como Hollister o Abercrombie. Hoy, Domenica se potencializó por la pandemia y está facturando $1.200 millones al año. María Paula Ramón y María Carolina Gutiérrez hablaron con Portafolio sobre su empresa.



¿Cómo nace Domenica?



Nosotras tenemos 23 años, estudiamos juntas en el colegio y después pasamos al CESA e hicimos la carrera al tiempo. En quinto semestre trajimos unos sacos de Estados Unidos para vender a nuestro círculo cercano y nos fue muy bien.



Sin embargo, en ese momento pensamos que debíamos apuntarle a un producto que pudiéramos fabricar acá, que fuera 100% colombiano y ahí empezamos a estudiar que una de las prendas que más se traía de afuera son lo que nosotras llamamos ‘Hoodies’, un tipo de sacos de capucha y bolsillo donde se destacan marcas como Hollister o Abercrombie.



Entonces la idea fue y sigue siendo llegar a competir a la altura de estas compañías. Domenica significa domingo en italiano y lo que queríamos es que fueran productos tan cómodos como la ropa que solemos usar los domingos, pero que estuviera a la moda y se pudiera usar todos los días.



¿Qué tal han sido las ventas estos años?



Eso fue toda una bola de nieve que fue creciendo. Empezamos invirtiendo $1.500.000 cada una y a partir de ese momento no hemos invertido más porque hemos ido creciendo y nos hemos dedicado a cada peso que entra volverlo reinvertir. En estos últimos dos años ya estamos hablando de ventas de $1.200 millones anuales, principalmente por la página web.



La utilidad que nos está dejando la empresa además es muy rentable, el margen bruto, es más del 50%.



¿Cómo les ha ido con la pandemia?



En pandemia hubo un boom de la parte virtual, nos tocó poner un poco en pausa los puntos físicos y potencializar mucho la página web, que hoy se ha convertido en el principal canal de las ventas. Sin embargo, también vendemos a través de tiendas físicas, que tenemos en el centro comercial Parque la Colina y Fontanar; y adicional tenemos dos showrooms, uno en Bogotá que es la oficina principal y el otro en Medellín.



Recién empezó la pandemia y se generó esa incertidumbre decidimos no quedarnos quietas, sino crear el lema: ‘el uniforme de la cuarentena’, pues nos dimos cuenta que las personas de colegios iban a dejar de usar el uniforme y quienes iban a la oficina también dejarían de usar esa prenda, y eso nos potencializó, la gente se creyó el concepto, los pedidos se aceleraron en la página, que vendió 10 veces más.



¿Toda la producción es nacional?



Sí, en este momento la producción es 100% colombiana. Sabíamos que queríamos un producto de estas características, no fue fácil de encontrar los insumos y la maquila, pero en este momento podemos decir que lo tenemos dominado.



Sin embargo, en temas de sostenibilidad hay otros países van muy avanzados en materias recicladas para la confección y encontrar acá esas materias ecológicas ha sido difícil, hay solo un proveedor grande.



Y pues hoy por el paro los insumos han subido bastante y ha sido complicado que llegue hasta Bogotá la materia prima que viene de Medellín u otras ciudades, pero toca con paciencia y sacar lo que tengamos disponible en el momento.



¿Están vendiendo también al por mayor?



Con Domenica todo empezó como un voz a voz y con la participación en ferias como la Buro. Allí empezamos a conocer directivos de empresas, o personas que manejaban eventos, que se empezaron a interesar en nosotros. Preguntaban mucho si podíamos hacer sacos personalizados para 5.000 personas y aunque nunca habíamos hecho una orden de compra o una cotización, a todo decíamos que sí.



Empezamos a entrar a procesos de licitación de marcas como Bavaria, Kellogs y Bayer, ganamos algunos de estos contratos y allí nos dimos cuenta que teníamos potencial.

No descuidamos la marca Domenica, pero sí estamos muy enfocados en vender al por mayor. Las ventas de la marca pesan 70% y el otro 30% son grandes cantidades solicitadas.



¿Ya están pensando en exportar?



Este es el siguiente paso, ya lanzamos una página internacional donde hemos recibido pedidos de países como Estados Unidos, México, Argentina, Perú, incluso uno en Japón.

En este momento hay unos costos de envío altos, pero otra meta que tenemos en el corto plazo es tener una bodega en Miami que se convierta en el punto central para distribuir al mundo y empezar esta internacionalización, que es nuestro mayor objetivo.



¿Están buscando rondas de inversión?



En este momento estamos preparándonos para esas rondas. Nos encontramos organizándonos, consolidando equipo y procesos para estar preparadas para recibir inversiones.



Máría Camila Pérez Godoy