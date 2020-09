Domicilios pasaron del 20% al 40% en Sándwich Qbano

En estos meses de incertidumbre, la cadena de comida Sándwich Qbano logró que su canal de domicilios creciera a 320.000 transacciones al mes, lo que representó que ese canal empezara a pesar el 40% de los ingresos.



(Sándwich Qbano: 240 locales en 40 años).

Antes de la pandemia apenas representaba el 20% de su negocio. Sin embargo, ese aumento no alcanzó a compensar los gastos de la operación total.



De ahí que el inicio de la reactivación de sus puntos en plazoletas de comidas y locales a la calle, se convierte en algo esperanzador para la marca. Las cosas no han sido fáciles, admite Pilar Amorocho, gerente general de Sándwich Qbano, quien afirma que durante la crisis, la marca que opera con franquicias se vio en la necesidad de proceder con 11 cierres. En todo caso, dijo, serán temporales y “seguramente varios de ellos lo vamos a reabrir de aquí a diciembre”.



(La estrategia de Sándwich Qbano para no perder su 'mordisco' del mercado).



Del total de su operación, el 66% de sus ventas se concentran entre las ciudades principales Bogotá, Cali y Medellín, en ese orden. El resto de los locales están en ciudades intermedias. A nivel internacional, Sándwich Qbano tiene cinco restaurantes en Panamá y otro en la ciudad de Miami.



Los estimativos es que -pueda lograr al cierre del año, entre el 80% y 90% del presupuesto que tenía de ventas para el 2020, dice.



“La compañía ha hecho grandes esfuerzos por mantener la marca y estamos convencidos de que gracias a la experiencia y al excelente equipo de trabajo compuesto por nuestros franquiciados y todos nuestros colaboradores, lograremos volver a las ventas proyectadas y continuar por muchos años más siendo una de las opciones preferidas por los colombianos”, asegura la directiva.



Para reforzar su estrategia de crecimiento en el mercado en medio de la crisis por la pandemia y la nueva normalidad, la cadena caleña amplió su portafolio con nuevos productos que incluyen ensaladas y wraps con diferentes ingredientes. Igualmente, en la carta de sándwiches incluyó Club Sándwich y Sándwich Al Pastor.