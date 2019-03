Drones: un negocio que alza vuelo en Colombia

Planear una aeronave ha sido un sueño de todos en algún momento de la vida. Esta, quizás, es una de las razones por las cuales los drones generan en los niños, jóvenes y adultos una enorme curiosidad.



Sin duda, la fascinación por estas aeronaves no tripuladas y piloteadas a distancia, han impulsado un mercado en el país con un alto potencial de crecimiento: el desarrollo y comercialización de drones.



La llegada de empresas extranjeras y el desarrollo de la industria local en este tipo de aparatos han llevado a que este mercado crezca vertiginosamente.



Se estima que las empresas que desarrollan estos aparatos mueven entre 2.000 y 3.000 millones de pesos al año en ventas, las cuales también aumentarían con la entrada en vigencia de nuevas regulaciones, que incentivarán sus compras.



Según Diego Molina, Ingeniero de la marca DJI, una de las más importantes del mundo en este segmento, en diciembre pasado fue expedida una resolución con consideraciones y reglas mucho más claras que las vigentes para quienes quieran volar estas aeronaves no tripuladas, que entrará en vigor a partir de mitad de este año.



“Consideramos que el país se encuentra en un proceso de transición en este mercado. Con la expedición de esta nueva regulación, se está dado un paso gigante, ya que establece parámetros básicos sobre todo para la línea industrial, uno de nuestros mayores clientes”, explica Diego.



Esta regulación llamará más inversión, que nutrirá este mercado que empieza a tomar vuelo en el país.



¿CUÁNTO CUESTA UN DRON?



Aunque en Colombia se pueden conseguir aparatos en menos de $100.000, un buen dron puede ser adquirido desde $350.000.



Estos tienen las especificaciones para ser considerado como un dron y son los más económicos en el mercado. Los precios de estos aparatos varían según las soluciones que quieran establecer sus clientes y podrían incluso llegar a valer hasta 100 millones de pesos.



De acuerdo con el experto, existen tres líneas de drones:



La línea básica, conocida como de consumo, que son equipos que se utilizan para recreación o ‘hobbie’. Esta es la más barata, ya que no requiere de tantas adaptaciones.



Luego está la línea profesional, dedicada para el sector del entretenimiento en segmentos como el cine, la televisión y la publicidad y las cuales cuentan con cámaras con muy buena resolución y estabilizadores para que no registren movimientos bruscos que dañen una toma aérea.



Finalmente está la línea ‘Enterprise’ o industrial que se usan en agricultura, y otros procesos industriales, las cuales cuentan con cámaras térmicas y otros dispositivos que no sólo elevan su costo sino que las hacen únicas.



Según la consultora Price Waterhouse Cooper el mercado de los drones a nivel global superará los US$127.000 millones en 2020 y Colombia espera convertirse en un jugador importante en los próximos años.



En el país habría entre 25 y 50 empresas dedicadas a la comercialización de estos aparatos.



LO QUE SE PUEDE HACER Y LO QUE NO CON UN DRON



1. Únicamente vuelos de día y en condiciones meteorológicas que permitan ver la aeronave en todo momento.



2. Los drones deben tener un peso no superior a 25Kg.



3. No volar cerca o sobre personas, ni cerca o sobre edificios, ni cerca de aeropuertos.



4. Altura máxima permitida de vuelo: 152 Metros.



5. Distancia máxima a la que se puede alejar el drone del operador o del lugar de despegue: 750 metros horizontalmente.



6. No volar en zonas restringidas o prohibidas del espacio aéreo, ni en lugares sensibles: instalaciones militares, policiales, o centros carcelarios.



7. No volar en un radio de 1,8 Km de cualquier lugar en el que se encuentre el presidente, vice presidente u otras autoridades nacionales y extranjeras.



8. No se pueden transportar animales.



9. No se puede arrojar objetos desde el aire.



10. No se puede volar cerca de cualquier aeronave tripulada.



11. No se pueden efectuar operaciones autónomas con los drones.