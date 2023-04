Drummond dice que habría un cartel de falsos testigos en su contra

A través de un documento enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Jairo de Jesús Charris, señaló a Drummond y a sus directivos de tener relación con homicidios perpetrados por ese grupo criminal.

(Las minas de carbón, las de mejor reputación durante el 2022).



Tras la acusación, la compañía emitió un comunicado en la que manifiesta que Charris “miente para beneficiarse a sí mismo” y que existe un cartel de falsos testigos para desprestigiar a la empresa “promovido por abogados estadounidenses y colombianos, que pretendían enriquecerse demandando a la compañía en Estados Unidos”.

“Lo que hay contra Drummond Ltd. es un cartel de falsos testigos, promovido por abogados estadounidenses y colombianos, que pretendían enriquecerse demandando a la compañía en Estados Unidos, pero no lo lograron. Lo que sí han logrado es que esos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía, y ahora ante la JEP. Jairo de Jesús Charris miente al señalar a Drummond Ltd. y a sus directivos de tener relación con homicidios perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Miente para beneficiarse a sí mismo. Primero, recibió pagos sustanciales de abogados que intentaban ganar dinero en una demanda en los Estados Unidos. El juez de EE.UU. que revisó la evidencia de esos pagos encontró que podían calificarse como “soborno de testigos y perjurio por soborno. Ahora, Charris está contándole sus mentiras a la JEP para que le conceda la libertad”, dice el comunicado de Drummond, al respecto.

(Por sexto año, Drummond es el mayor exportador de carbón en Colombia).



Según la multinacional, Charris trató de extorsionar a Drummond, y, a raíz de la denuncia que se interpuso por esos hechos y la colaboración que se le brindó a la Fiscalía, las autoridades pudieron encontrar a Charris en el lugar en que se ocultaba, y, de esa forma, fue capturado.

“Es evidente entonces la esperable animadversión y deseo de revancha de este sujeto contra Drummond Ltd. y sus directivos”, agrega la compañía.

Sobre los abogados que estarían orquestado el cartel de falsos testigos, según Drummond, estos habrían pagado a Charris con el fin de ganar las demandas que interpusieron en Estados Unidos contra Drummond Ltd.

“Sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que los jurados y jueces estadounidenses no han creído sus falsas afirmaciones y las han desestimado en todos los juicios. Las pruebas incluyen correos electrónicos, comprobantes de transferencias bancarias realizadas periódicamente durante más de tres años y medio a Charris y su familia, por valores que oscilan entre un millón y medio y tres millones de pesos. Charris y su familia recibieron más de 60 millones de pesos”.

Finalmente dice la compañía que denunció ante la Fiscalía a varios paramilitares y sus aliados, que han declarado falsamente en procesos penales a cambio de dinero y dádivas.

PORTAFOLIO