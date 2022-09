Dunkin’ llega a 200 tiendas en el país y 30 millones de donuts al año

Archivo particular

Con la presencia de altos directivos de Dunkin’ internacional, la cadena celebrará la apertura de la tienda número 200 en Colombia. Está en el Centro Empresarial Connecta, en Bogotá.



Este crecimiento se da tras 40 años de desarrollo en el mercado colombiano, lo que le representa la venta de 30 millones de donuts al año, unas 80.000 diarias.



Miguel Merino Gordillo, CEO de Dunkin’ Colombia, habló con Portafolio de los planes de la marca.



¿Qué significa llegar a la tienda 200?



Coinciden dos fechas importantes para nosotros. Una es que estamos cumpliendo 40 años de haber iniciado la franquicia en Colombia y la segunda es haber completado el punto número 200, un avance hecho con paciencia, prudencia, actitud y honestidad, velando por un producto que les transmita a nuestros consumidores sanidad alimentaria, calidad y servicio. Además que ha sido una oportunidad de empleo para los jóvenes en Colombia. Tenemos más de 1.100 empleados.



¿Cómo queda Colombia en número de tiendas frente a otros países?



Para nosotros es importante, pero si uno mira la compañía y la economía del mundo no somos tan significativos porque en Estados Unidos hay 10.000.



Pero en Latinoamérica somos la número uno en puntos de venta. Además, es la franquicia más antigua en operación en la región.



¿Cuántas más proyectan para el país?



Siempre hemos sido muy prudentes en el desarrollo y a pesar del potencial de Colombia, nuestro propósito es terminar el 2030 con 250. Nos regimos por ser fuertes en pocas partes y no débiles en muchas.



¿Qué inversión se necesitaría para llegar a esas 50 tiendas más?



La apertura hoy en día está entre los $300 millones y $350 millones, sin considerar el costo del local, solo el montaje, equipos y mobiliario.



¿En dónde tendrían que fortalecerse?



Tenemos regiones definidas claramente. Una, que es el centro y que cubre a Bogotá, Tunja, Ibagué y Villavicencio. Está el occidente, con Medellín, Cali, Eje Cafetero y la Costa Atlántica con Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Sincelejo. La que nos queda pendiente es ingresar a Bucaramanga y Cúcuta.



¿Cuántos puntos esperan abrir este año?



Esperamos terminar con 5 más al cierre del 2022.



¿Cómo les ha ido en la recuperación?



Hemos tenido un buen incremento en nuestros ventas lo que nos permite tener optimismo.

Donuts de Dunkin'.

¿Cómo les ha impactado el aumento de costos de insumos como el azúcar y la harina?



Tratamos de buscar un equilibrio y una armonía para poderlos asimilar y amortiguar a base de eficiencias y a base de reducción de costos, sin afectar la calidad de tal forma que podamos llevarle al consumidor un producto que esté al alcance de bolsillo.



Siempre estamos muy atentos de la armonía entre el costo de producción y el costo que le representa al consumidor.



Ha habido incrementos de materias primas que negociamos con los proveedores, les damos las garantías de saber que tienen una relación comercial con una empresa estable, que cumple con sus compromisos.



Esas garantías son tenidas en cuenta por ellos y les lleva a ser moderados. Nos ha tocado reducir márgenes pero nos toca compensarlos con eficiencia, mayor productividad y más ventas.



¿Ha aumentado el costo al consumidor final?



Nosotros mantenemos los mismos precios con los que terminamos el año pasado.



¿Cuánto esperan crecer este año?



Estamos teniendo un año sumamente interesante, cerca de un 20%, el cual proviene no solo de una mayor consumo y de más clientes, tendencia que viene desde la pandemia.



El crecimiento también está apoyado en nuevos puntos de venta. El 65% de las ventas corresponden a donuts, 15% a café, 10% a bebidas gasificadas, entre otras, y 10% sándwiches, muffins y demás.



¿Cuál es la producción de donuts en el país?



Vemos una gran participación y un incremento permanentemente porque en el pasado éramos la única productora de donuts, pero en los últimos años han ingresado otras marcas.



Es un producto que hemos logrado posicionar en el corazón de los colombianos y en sus alimentos favoritos, en el cual hay un crecimiento significativo. Nosotros, más o menos producimos dentro de nuestros puntos cerca de 30 millones de donuts al año.



¿Qué opina sobre el debate en torno a la comida saludable?



Tenemos como premisa que la calidad de nuestro producto, consumido racionalmente, no tiene por qué atentar contra la salud de los colombianos. El exceso, como en cualquier otra comida, es lo que no es conveniente.



¿Cómo está Dunkin’ en el mundo?



Hoy es parte del holding estadounidense Inspire Brands, propietario franquiciador de las cadenas de restaurantes: Arby's, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In, Jimmy John's, Rusty Taco y Baskin-Robbins. Tiene una filosofía interesante buscando pasar del trabajo productivo al bienestar productivo.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio