Dyson evalúa opción de abrir un ‘hub’ logístico en Colombia

Con el fin de que los colombianos puedan contar con tecnología de última generación en sus hogares, la marca Dyson anunció su llegada al país. Rafael Sánchez, líder de expansión para Latinoamérica de la compañía, habló sobre las líneas que tendrán disponibles en el mercado local y por qué eligieron el país para seguir expendiéndose a toda la región.



¿Cuáles son las expectativas que tienen en el país?¿Por qué llegar a Colombia?

Si bien la marca inició en México hace un par de años, teníamos claro que queríamos llegar a otros destinos de la región con gran potencial, como es el caso de Colombia. Desde la marca vemos que los colombianos tienen un apetito por la tecnología y por la innovación, pero sobre todo porque los consumidores buscan cuidarse y no tienen miedo de invertir en belleza y bienestar.



En nuestro portafolio contamos con la línea Beauty, que integra lo mejor de estos dos mundos: tecnología y bienestar.



¿Con cuántas categorías entrar al mercado local?

La dos categoría que tendremos inicialmente en Colombia serán: Beauty y Aspiradoras, pero la meta es estar entrando también con Purificación. En esta última línea vemos un gran potencial de desarrollo, ya que la pandemia nos llevó a cuidarnos aún más. Hoy por ejemplo, los consumidores están poniendo mayor atención a detalles como aspirar a diario o encontrar un purificador que limpia el aire en los espacios cerrados, todo con el fin de evitar alergias o enfermedades. Desde Dyson queremos ser esa alternativa para los colombianos y es que parte de nuestro mensaje es: hacer visible lo invisible y resolver problemas que otros no puedan resolver.



En cuanto a la categoría Beaty buscamos entrar con nuestra línea premium, enfocada en el cuidado del cabello, aquí contamos con la secadora de cabello, que es nuestro ícono, el estilizador y por último la plancha, todo bajo la más alta tecnología.



¿Dónde se podrán encontrar los productos de la marca?

Hemos hecho una alianza con Mercado Libre con el fin de entrar primero a través del canal online, pero el siguiente paso es que los consumidores puedan conocer más de cerca los productos y tengan la experiencia Dyson. Es así como en el segundo semestre entramos con Falabella. Queremos que los colombianos prueben nuestros productos y se tomen su tiempo de conocer la marca y las ventajas que presentamos. No estamos en Colombia por prueba y error, llegamos para quedarnos.



¿Cómo ven el mercado teniendo en cuenta la inflación y la fluctuación del dólar?

Vemos un potencial muy grande en este mercado y si fuera una decisión a corto plazo se tuvieran en cuenta estos factores, pero sabemos que hay potencial y seguiremos con las inversiones. El corto plazo no nos asusta porque la apuesta es en el mediano y largo plazo.



¿En dónde apuntan las inversiones?

Como Dyson tenemos una gran responsabilidad con los consumidores y parte de nuestra apuesta es llegarle a los consumidores, por eso invertiremos en la experiencia. Queremos iniciar con cadenas de retail. A nivel Latinoamérica, tenemos dos inversiones en plantas, lo que significa que estamos operando en la región para alimentar a los diferentes mercados.



¿Tienen contemplado tener alguna planta en el país?

Por lo pronto puedo decir que hay una evaluación para hub logístico.



¿En Colombia tienen pensado abrir su canal digital?

​

Sí. Para nosotros es muy importante el canal digital ya que contamos con grandes aprendizajes obtenidos en México. La meta es mejorar la experiencia y que los colombianos puedan comprar aspiradores por internet sin ningún problema.



