Nueve de cada 10 pymes venden por internet

No cabe duda que uno de los cambios importantes que impulsó la pandemia a nivel empresarial y tecnológico fue la adopción y el aprovechamiento del ecommerce.



De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce), la demanda por este canal sigue creciendo en el país, según cifras, entre abril y junio de este año, el total de las ventas llegó aproximadamente a los $13,5 billones, traduciéndose en un incremento del 53,3% frente al mismo período del 2021.



(Virutex Ilko y su plan de apoyo a microempresas).

Pero si bien las grandes empresas colombianas han venido reforzando sus canales digitales, las pymes también han empezado a subirse en ese tren. Y eso ha quedado registrado en la más reciente encuesta de Visión Pymes, realizada por Brother International Corporation.



Entre los hallazgos se destaca que el 94% de las pymes encuestadas en el país afirmó que en los dos últimos años han empezado a vender por internet o “a dedicar una mayor parte de sus esfuerzos al modelo de comercio digital”. Mientras que solo el 5% señaló que no había empezado a comercializar por internet.



Frente a las plataformas que más se emplean para las ventas digitales, la encuesta destacó que el 76% de las empresas dijo que utilizan su página web oficial, el 54% afirmó que se apalancan de redes sociales como Facebook e Instagram, 41% manifestó que usan tiendas virtuales, mientras que el 30% se ayuda de los marketplaces.



(BBVA y el Cesa abren convocatoria para pequeños empresarios).



Ahora bien, en cuanto al alza de las ventas por medio de estas plataformas, el 66% dijo que si han aumento, 57% apuntó que sus ventas han permanecido estable, mientras que un 2% afirmó que sus ventas han disminuido. Otro de los puntos que abordó la encuesta fueron las oportunidades que están experimentando las empresas con el comercio electrónico.



Según el 62% de los encuestados, la principal razón es la ampliación e incremento en las ventas, seguido de tener una presencia internacional (14%), y mayor eficacia y facilidad (11%).



Cabe destacar que el 12% de los participantes respondió que no han experimentado ninguna oportunidad.



Por su parte, vale la pena destacar que de cara a dos o tres años, el 90% de las pymes se mostraron optimistas y seguras de seguir empleando el mismo comercio electrónico para sus ventas, mientras que el 5% no se encuentra seguro de seguir trabajando en la misma plataforma y el otro 5% no está seguro.



De cara a los retos que experimentan las pymes con respecto al comercio electrónico. El 44% de los encuestados dijo que adoptar o invertir en nuevas tecnologías es el mayor reto (44%), seguido de mejorar las ventas (33%), pasando por mejorar la entrega de productos y servicios a los clientes (18%).



(Los países con el costo de vida más alto para trabajadores extranjeros).



Otras inversiones en tecnología



La encuesta Brother International Corporation también remarcó las inversiones en tecnología y en equipos que esperan hacer las empresas durante 2022.



Es así como el 94% de las pymes entrevistadas afirmó tener planes de invertir en dispositivos tecnológicos. Entre los equipos más demandados sobresale las computadoras y los servidores, seguidos de las tecnologías móviles y actualizaciones en Wifi.



“Además, muchas empresas tienen previsto seguir invirtiendo en servicios en la nube y herramientas de trabajo colaborativo, así como también en aplicaciones de videoconferencia”, indicó el informe de Visión Pymes.



Finalmente, otro hallazgo importante es que, aunque se ha dado una adopción del trabajo virtual y remoto, la adquisición de impresoras, copiadoras y escáneres también se mantiene dentro de los rubros de mayor importancia para las empresas. Es así como el 45% de los encuestados afirmó que, en el último año, la cantidad de documentos impresos ha aumentado, y el 26% sostuvo que la cifra de documentos impresos se ha mantenido estable.



Atención a usuarios



Si bien las ventas online se han venido masificando gracias a las páginas web y a los marketplaces, los usuarios cada vez más buscan las redes sociales para tener un acercamiento con las marcas y comercios. Es así como la inteligencia artificial ha ganando un valor preponderante en las conversaciones.



De acuerdo con Ángela Espitia, gerente Comercial de Cari AI, la inteligencia artificial, se ha convertido en un aliado estratégico con los servicios empresariales.



“Por medio de esta herramienta se pueden automatizar los diferentes mensajes o respuestas, así como fusionar los diferentes canales en una sola interfaz, convirtiendo la atención digital en una omnicanalidad en donde los agentes de servicios podrán ver las diferentes conversaciones del bot e interviniendo en el punto que se considere necesario”.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO