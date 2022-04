Economía circular: estrategia de Tronex para fabricar pilas

Crear un negocio adicional para poder brindarle las herramientas que requería su primer comercio, así nació Tronex, como una respuesta para fabricar las pilas que necesitaba Codiscos ante el surgimiento de los radiotransmisores en la década del 70 y las radiocaseteras.



Por lo que en vez de haberse preocupado porque la compañía quedara en el baúl de los recuerdos junto con los disco LP, ellos decidieron arriesgarse y resolver la necesidad del canal por el que se escuchaban sus canciones, con un nuevo negocio: el de pilas Tronex, porque para ellos lo importante era la música, no el medio.



Lo que fue un impulso de valentía e innovación, se ha convertido en una compañía que completa 50 años fabricando pilas y baterías, y que ha innovado con la producción de paneles solares y la comercialización de estaciones meteorológicas, así como productos industriales, de consumo masivo y para el hogar.



Pero, ¿cómo hacer sostenible el negocio de las pilas que durante décadas se ha visto ambientalmente insostenible?



Sol para la energía



Para Tronex producir energía, también necesita de una fuente que la produzca. Es por eso, que en su modelo de sostenibilidad han implementado cinco zonas de paneles solares a lo largo de la fábrica principal, ubicada en Medellín.



De allí extraen energía directamente para los procesos en la planta de pilas y el laboratorio técnico. Al sistema solar le suman la comercialización de estaciones meteorológicas para determinar factores como la velocidad del viento, contaminación y radiación de las empresas en Colombia, que también pueden ser usadas en temas de movilidad.



Una segunda vida a la pila



Producir fertilizantes a partir de los residuos de las pilas, es otra de las estrategias de Tronex para aprovechar los componentes de una pila tanto como sea posible.



Es que las pilas no se desechan una vez se acaba su energía, sino que, como explica Jhon Jairo Roldán, gerente de manufactura e ingeniería de la “lo que hemos encontrado es que a través de procesos físicos y químicos los componentes de la pila pueden reutilizarse, pero no específicamente para producir las pilas en el caso de las llamadas zinc-carbono, sino que se pueden aprovechar en otros procesos, como pueden ser los fertilizantes”.



Lo mismo que sucede con las baterías, como explica Natalia Alvarez, jefe de línea de nuevas energías. “No es que tomemos una batería y separamos los materiales y volvemos a armar otra batería; sino que tratamos de ver qué productos de los que se separan de ahí, le podemos dar una nueva vida útil.



Cuando nosotros vendemos una batería al sector de telecomunicaciones, esas baterías pueden tener un ciclo mucho más continuo, al tener demasiados ciclos, ya no son un buen producto para ese sector porque ya están desgastadas, pero cuando lo implementamos en nuestros pilotos, vemos que esa batería todavía tiene mucha vida útil enfocada a lo solar”.



En la fábrica en Medellín no acaba el proceso de reutilización de materiales, porque los productos para disposición final, seleccionados por el departamento ambiental, son enviados a Yumbo, donde Tronex tiene un punto ecológico que sirve como canal de venta de productos ambientales.



“Los elementos que se pueden descomponer se envían a Cali, que a través del proceso de transformación terminan vendiéndose ya sea como chatarra, plástico, cartón, en el proceso de producción de fertilizantes o incluso también para el proceso de producción de ladrillos o el tema asfáltico”, explicó Roldán.



“Tratamos de que llegue hasta el final del proceso y que todo termine siendo aprovechable. Sino que el concepto de sostenibilidad muchas veces lo tenemos asociado a que se involucre en el mismo proceso, y no, realmente es que haya una economía circular, que en cualquier parte del proceso, uno encuentre que sus productos sean productos de otro proceso”, agregó.



Recopila por la vida



Cuando las pilas ya cumplieron su ciclo de vida útil y, para evitar ser desechadas por los canales tradicionales, esta compañía colombiana recomienda la campaña ‘Recopila’.

Se trata de una iniciativa de Tronex, en alianza con Ecotec, que con la ciudadanía, busca recopilar las pilas gastadas para darles una correcta disposición final con la separación de elementos para nuevos usos.



Hay alrededor de 4 mil puntos de recolección a lo largo y ancho d el país, y cualquier urbanización residencial puede solicitar un punto de de la campaña Recopila.

