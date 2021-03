El primer trimestre ‘calentó motores’ para la reactivación

El miércoles termina el primer trimestre del año que se ha llamado de la reactivación. Y pese a que no hay datos concretos sobre el desempeño de la economía, se nota que la actividad productiva marcha en medio de señales favorables y basada en buenas expectativas.



(En enero, cierres generaron bache en vía de reactivación).

Esto, después de un enero negativo por cuenta de las medidas que se tomaron para contener la segunda ola del coronavirus.



Ahora, el trimestre concluye en medio de nuevas restricciones para mitigar lo que podría ser el tercer pico, con la esperanza de que en abril se acelere la vacunación y así se de un impulso a la economía.



(Los retos que afrontarán las organizaciones para volver a crecer).



Julián Domínguez, quien preside el Consejo Gremial y Confecámaras, resaltó que es favorable que, según el Dane, en febrero haya subido de nuevo la confianza del consumidor, luego de una recaída en enero. También destaca el reporte de Fedesarrollo que menciona para ese mes mayor confianza empresarial.



“Hay que proteger estas señales de reactivación económica y de mejores expectativas para evitar más cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo”, dijo consultado por Portafolio.



“Sería nefasto que ante el tercer pico de la pandemia se recurra al freno de las actividades productivas, cuando se ha comprobado que el foco de contagio no son las empresas y las actividades comerciales, sino la no observancia de los protocolos de bioseguridad en los hogares y del distanciamiento social”, subrayó.



Un análisis de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre lo que ha pasado en estos primeros tres meses del año, indicó que hay dos aspectos positivos: las expectativas frente a la recuperación del crecimiento de la economía en la ciudad y el país y la capacidad de los empresarios para mantener las operaciones.



Frente a lo que afectó, citó las cuarentenas, el incremento del desempleo y las reducciones de pedidos, ventas y liquidez. En estas variables se espera mejorías en el segundo trimestre. La incertidumbre por nuevas restricciones, y la baja afluencia de clientes también incidieron negativamente en los negocios.



Por su parte, el presidente de Grupo Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, consideró que definitivamente la recuperación va a estar ligada a los nuevos picos de la pandemia y ahora se habla de que vendrá uno luego de Semana Santa. Cree que el ritmo de la vacunación, el cual hay que acelerar, es una variable para tomarle el pulso a la reactivación.



“Las cifras de enero no fueron muy bonitas en el tema de consumo porque hubo confinamientos... hay que mantener la esperanza y hay que seguir invirtiendo y buscar la demanda en todos los lugares del mundo”, comentó, al tiempo que anota que se deben aprovechar las nuevas capacidades que se han logrado y que no se tenían hace un año cuando llegó la crisis.



En el caso de los comerciantes, enero se perdió para la reactivación y febrero ya mostró signos de recuperación. La situación económica del país y las bajas ventas, preocupan al sector que por estos días también teme el impacto de las nuevas restricciones, según ha manifestado el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.



Al respecto, Camilo Ángel, gerente del centro comercial Unicentro Bogotá, explicó que febrero y marzo tuvieron un comportamiento bastante positivo para la mayoría de las categorías.



EXCESO DE DEUDA Y FALTA DE CAPITAL DE TRABAJO



Rosmery Quintero de Acopi, señaló que el gremio trabaja en las cifras para evaluar el primer trimestre del 2021. Sin embargo, planteó que se ha detectado que un segmento de los empresarios están inquietos por un nivel de sobreendeudamiento. “Ahora que se están moviendo los negocios se necesita capital de trabajo y no es fácil acceder al recurso. Es un tema que se debe revisar y hay que buscar la manera de flexibilizar el crédito si queremos una verdadera reactivación”, dijo.



Sobre el panorama del financiamiento empresarial, Asobancaria descartó una contracción del crédito en el 2021 y enfatizó que “en adelante, debe analizarse con cautela el ritmo al que se retiren las ayudas del gobierno para no generar afectaciones de caja y operación”.