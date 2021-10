Economía digital: ¿qué cambiará tras la crisis que vive Facebook?

Desde que Facebook vio la luz en 2004, ya han pasado 17 años de historia e innovación tecnológica que han revolucionado al mundo.



No obstante, los escándalos suelen ser una constante en esta compañía, presidida por Mark Zuckerberg, que una vez más se encuentra en el ojo del huracán, no solo por la caída de sus plataformas: Facebook, WhatsApp e Instagram, en días pasados, sino por un reporte y las fuertes declaraciones que hizo una ex empleada, Frances Haugen, que ponen en duda una vez más la ética de la empresa.



Pero al parecer este sí sería el año más complejo para Zuckerberg, según los expertos, pese a que el empresario en la última década ha tenido que enfrentar otros problemas relacionados con demandas, acusaciones de plagio, la fuerte ola de fake news, sanciones y multas desde la Unión Europea y Estados Unidos, y el tan sonado escándalo de Cambridge Analytica, que comprometía información de los usuarios.



De acuerdo con Raúl Ávila, experto en empresas, Facebook se encuentra atravesando por una gran crisis reputacional, que se ha avenido alimentando por los malos manejos de la información y cómo han gestionado la seguridad de los usuarios en los últimos años.



Sin embargo, Ramón Heredia, director ejecutivo de Digital Bank Latam y experto en plataformas, señaló que para entender el tamaño esta crisis y del impacto que esta puede llegar a tener en el economía digital, debemos entender el negocio de Facebook y cuáles son sus clientes.



“Básicamente el negocio de Facebook son los datos, que son el petróleo del siglo XXI. La mayoría de las personas creen que son clientes de esta plataforma, pero en realidad los clientes son los grandes anunciantes. Al final, cuando algo es gratis el producto somos nosotros, entonces finalmente somos el producto de Facebook y le pagamos esa entretención con nuestros datos”, afirmó Heredia.



Pero en qué punto esto se ha convertido en un arma de doble filo para los usuarios de este tipo de plataformas y, por tanto, pone en riesgo el futuro del negocio de la economía digital.



Heredia comentó que el problema se genera cuando esa información es utilizada para influir en las decisiones y comportamiento de las personas, y esto no solo es en la parte comercial, sino también político.



“El grave inconveniente es que con la capacidad computacional y las tecnologías se pueden empezar a mover o impulsar comportamientos. Lo que pasó con Cambridge Analytica, que se valió de información de Facebook para incidir en las elecciones norteamericanas de 2016 es una muestra de ello”, dijo Heredia.



Pero no solo el tema de los datos es el que salta a la vista en la crisis de Facebook, ya que también es acusado de fomentar discursos de odio y no tomar las medidas pertinentes. Además de afectar la salud mental de muchos adolescentes a través de Instagram.



Sin duda este huracán de acusaciones ha llevado a la compañía a realizar nuevas actualizaciones, como la medida contra al acoso, anunciada en días pasados.

No obstante, pese a que esta situación se ha vuelto bastante compleja, expertos en redes sociales han afirmado que esta situación está muy lejos de ser el fin de la era Facebook, en cambio más bien podría suponer un punto de inflexión para una industria que sigue fortaleciéndose.



Según el más reciente informe de economía digital 2021, de la Unctad, las ganancias de las plataformas digitales líderes han experimentado una tendencia al alza desde 2017, incluso en 2020 en medio de la crisis.

“Los ingresos netos de las principales plataformas digitales en EE. UU. (Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet- Google) alcanzaron los US$192.400 millones en 2020, un aumento del 21,1% en comparación con el año anterior”, destacó el informe.



En el número de accesos a estas plataformas también se ha visto un crecimiento importante en los últimos años. Según Faceboook, a nivel mundial, en el tercer trimestre de este año, 2.900 millones de personas accedieron a esta red cada mes, frente a los 2.700 millones de personas que ingresaron cada mes en el mismo periodo de 2020.



En Colombia, en el tercer trimestre de este año, 42 millones de personas accedieron a Facebook cada mes, frente a los 39 millones de personas que accedieron a la plataforma cada mes en el tercer cuarto de 2020.



UN CAMBIO DE RUMBO



Y es que con esta situación de Facebook, se ha vuelto a poner sobre la mesa, una vez más, la necesidad de contar con regulaciones y normas más sólidas, no solo para las redes sociales, sino para toda la industria de la economía digital para evitar situaciones de monopolio, competencia desleal o abuso del mercado, entre otros.



Sebastián Rueda Quesada, asesor y consultor en derecho y tecnología, enfatizó que no hay que caer en el error de legislar por legislar, sino todo lo contrario, reconocer el fenómeno y sus causas y tomar participación desde diferentes frentes: seguridad, bienestar y protección, abriendo así los debates que incluyan centros de pensamiento, estados, usuarios expertos y hasta entes reguladores.



“Es un tema global que de verdad no puede quedar en el discurso, deben intervenir todos los grupos de interés ya que el primer paso es la cooperación internacional. Además se deben monitorear estos temas constantemente, porque pagar multas se ha vuelto más rentable para muchas compañías que emplean datos”, precisó Rueda.



Asimismo, el experto expresó que las autoridades deberían establecer normativas que busquen promover, de entrada, bases éticas entre las compañías nacientes y mostrar mano firme con las ya existentes.



Alejandro Useche, profesor asociado de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, precisó que también se deberán construir normativas internacionales que puedan ser aplicada en los territorios en donde estas plataformas operen y reciban ingresos.



Por su parte, Javier Valenzuela, presidente de Infraseg y experto en ciberseguridad, agregó que es hora de que se establezcan políticas más fuertes de seguridad y controles estrictos para que se evite la fuga de información y queden los usuarios vulnerados.



Por lo pronto, hay quienes insisten en que este punto de inflexión protagonizado por Facebook puede cambiar el rumbo de la industria y sus reglas de juego. Sin embargo, para otros este tema puede que se vuelva paisaje y termine una vez más en simples 'unlikes'.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio