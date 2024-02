¿Qué es una ronda de financiación, para qué sirve y como es el ciclo?

La inversión y el desarrollo empresarial se erigen como indicadores clave de la salud económica de un país. En este contexto, las rondas de financiación se posicionan como un barómetro fiel del estado del tejido empresarial.



Según el informe ‘Spain Ecosystem Report 2023′ elaborado Dealroom en colaboración con BBVA Spark, en el caso de América Latina, el panorama emprendedor muestra un vigoroso impulso, proyectando un futuro prometedor para las empresas de la región.



En el año 2021, las startups latinoamericanas captaron una financiación récord de 19.500 millones de dólares, con 18 compañías alcanzando el codiciado estatus de unicornio.



Este fenómeno no solo resalta el potencial de crecimiento en la región, sino que también atrae la atención de inversores globales hacia mercados emergentes.



Pero, ¿qué implica realmente una ronda de financiación? Se trata de un proceso mediante el cual las empresas obtienen inversión externa para impulsar su desarrollo.



Día a día las startups recurren a diversas fuentes de financiación para materializar sus ambiciosos proyectos, desde las primeras etapas de la semilla hasta la madurez del crecimiento.



De acuerdo con BBVA Colombia, estas rondas no solo benefician a los inversores y empresarios, sino que también ofrecen oportunidades de remuneración para los empleados, a menudo a través de programas de acciones de la compañía.



El ciclo de financiación de una startup es un viaje dinámico, marcado por distintas etapas que requieren diferentes tipos de inversores y estrategias financieras.



Desde las rondas presemilla hasta las series C, cada fase representa un hito en el camino hacia el crecimiento y la consolidación empresarial, según explica BBVA Colombia.



Las rondas de presemilla, también conocidas como rondas ángel, marcan el nacimiento de la startup, donde los emprendedores recurren a recursos propios, amigos y familiares para dar forma a sus ideas. Las rondas de semilla, por otro lado, representan la validación inicial del producto en el mercado, con la participación de inversores ángeles, plataformas de crowdfunding y aceleradoras de startups.



A medida que la startup avanza, las rondas de la serie A y B entran en juego, con un enfoque en el crecimiento temprano y la expansión del mercado. En estas etapas, los inversores de capital riesgo y los business angels desempeñan un papel fundamental en el impulso del negocio.



Finalmente, las rondas de la serie C marcan la fase de crecimiento, donde la startup busca consolidar su posición en el mercado y expandirse a nuevas áreas. Aquí, la participación de fondos de inversión y bancos se vuelve crucial para llevar el negocio al siguiente nivel.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio