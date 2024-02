Ecopetrol gana disputa legal por estampillas a la Universidad de Cartagena

La petrolera estatal Ecopetrol logró ganar una demanda interpuesta a la Universidad de Cartagena tras una polémica por el uso de estampillas de las exportaciones de la empresa desde el puerto de esa ciudad. Este litigio había comenzado en el año 2006.

Ahora, la institución de educación superior deberá pagarle a Ecopetrol 49.000 millones de pesos, equivalentes al mismo monto que en aquel entonces la petrolera había girado a la universidad por el uso de unas estampillas que rezaban 'Estampilla Universidad de Cartagena, siempre a la altura de los tiempos'.



La decisión, tomada por el Consejo de Estado, niega la tutela que había interpuesto la Universidad de Cartagena por considerar que la petrolera había incumplido con el pago de este monto, y que dicha deuda se debía calcular con las exportaciones realizadas por Ecopetrol desde el año 1997.



¿No hay plata?

Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkun, aseguró que la institución no cuenta con los recursos para responder por ese monto.



"Una universidad pública en Colombia es muy difícil que tenga recursos, más cuando las universidades públicas tienen un día a día en la lucha por conseguir recursos para poder cumplir con su objetivo misional. Para nosotros, el tener que devolver recursos físicos, es decir, dinero como tal, significaría el cierre de la Universidad de Cartagena. Es supremamente difícil esa opción. Y yo lo he manifestado en todos los escenarios, que la universidad no tiene con qué pagar esa deuda así de llano físicamente", dijo.



Y agregó: "(...) lo que pretende la empresa o los arreglos que pretende, de llegar a entregar los bienes patrimoniales a la universidad, eso tampoco va a suceder porque no creo que yo me someta a entregar el patrimonio de casi 200 años con lo pocos que cuenta la Universidad de Cartagena, que es su infraestructura donde funciona”.



Ecopetrol, por su parte, dijo que debe recuperar dicho dinero, aquejando que de no hacerlo, se estaría incurriendo en detrimento patrimonial. "Ecopetrol, como entidad del orden nacional vinculada al Ministerio de Minas y Energía, tiene el deber de velar por el buen manejo de los recursos públicos de la Nación. Por consiguiente, está en la obligación de recuperar el monto pagado a la Universidad de Cartagena en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado. De no hacerlo se configuraría en detrimento patrimonial".



Pese a que a empresa asegura necesitar estos recursos, sabe que la principal universidad pública de la capital bolivarense no tiene los recursos, pro lo que ambas partes se encuentran adelantando mesas de diálogos para llegar a un acuerdo de pago. En estas ha participado el gobernador del departamento de Bolívar, Yamil Arana.



