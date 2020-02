Ecopetrol: 3.500 barriles con ‘fracking’ en EE. UU.

Las tareas de Ecopetrol en Estados Unidos para producir crudo en yacimientos no covencionales (YNC) a través de la técnica del fracturamiento hidráulico (fracking) ya le está reportando los resultados esperados.



A la fecha, y con 11 pozos perforados de la citada técnica, la petrolera colombiana ya bombea más de 3.000 barriles por día (bpd), en una operación que realiza en conjunto con su homóloga Occidental Petroleum Company (Oxy).



“Mientras en Colombia continúa el debate en torno a si se debe hacer un piloto con pocos pozos para analizar la viabilidad de los no convencionales, en Estados Unidos, Ecopetrol y Occidental Petroleum avanzan con el acelerador a fondo en el plan de desarrollo dentro de la alianza que suscribieron para la cuenca Permian en el estado de Texas”, señaló uno de los voceros de la petrolera colombiana.



Los resultados saltan a la vista: en menos de seis meses ya se han perforado 11 pozos que ya producen cerca de 3.500 bpd, mediante la técnica conocida como fracturamiento hidráulico multietapa.



“El objetivo es incrementar la actividad de forma progresiva hasta llegar en el 2027 a una producción cercana a los 200.000 bpd por día, de los cuales Ecopetrol sería propietario de la mitad”, precisó una de las fuentes consultadas.



El dinamismo que ha tomado el acuerdo es tal, que Ecopetrol acaba de nombrar recientemente al ingeniero de petróleos César Álvarez, como presidente de Ecopetrol Permian. Será la persona que se encargará de dirigir la estrategia de YNC en la operación conjunta con Oxy.



Aunque no marcha al mismo ritmo que en Estados Unidos, no se detiene la dinámica de Ecopetrol en Colombia para preparar los Proyectos Piloto de Investigación Integral.



ECOPETROL SE REORGANIZA



La “movida” más reciente para tal fin en el Grupo Ecopetrol es la creación de la Vicepresidencia de Yacimientos No Convencionales, que estará a cargo de Jaime Ricardo Gómez, un ingeniero que lleva más de 25 años liderando operaciones de exploración y producción, innovación tecnológica, desarrollo de talento y transformación digital en el sector petrolero.



Gómez será en encargado de asegurar la preparación y alistamiento de los Pilotos de fracking, que comenzarán tan pronto el Gobierno Nacional defina los lineamientos, protocolos y licencias correspondientes.



“En Colombia la apuesta de Ecopetrol es lograr, por lo menos, duplicar sus reservas gracias al potencial que ha identificado en el Magdalena Medio, el sur de La Guajira y Cesar, donde se estima que hay entre cuatro y siete billones de crudo y 10 tera pies cúbicos de gas”, explicó el vocero de Ecopetrol.



Y agregó que los volúmenes suficientes para extender la autosuficiencia del país siquiera por 20 años más, en el caso del petróleo, y por 30 años en gas.



El Gobierno Nacional considera que los yacimientos no convencionales son de vital trascendencia para garantizar la seguridad energética de Colombia, que complementa la transición en la que está empeñado el país y que ha permitido ampliar la oferta de proyectos solares y eólicos.



“Le anunciamos al país sobre una alianza estratégica con Occidental Petroleum Company (Oxy) para el desarrollo de YNC en la Cuenca Permian (Pérmica), en el estado de Texas (EE. UU.). Ya se movilizaron los primeros equipos, arrancamos la operación y ya estamos produciendo los primeros barriles con la técnica del fracking”, explicó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



El dirigente empresarial recalcó que con el desarrollo de los YNC en esta cuenca, en los Estados Unidos, “nos permitirá entender a fondo el desarrollo del llamado fracturamiento hidráulico (fracking)”.



CÉSAR ÁLVAREZ, PRESIDENTE DE ECOPETROL PERMIAN



La administración del Grupo Ecopetrol designó a César Álvarez, como nuevo presidente de Ecopetrol Permian.



Álvarez, es ingeniero de petróleos colombiano con experiencia en la industria de los hidrocarburos a nivel mundial y que ha liderado proyectos de producción de petróleo y gas en YNC en Estados Unidos.



Fue uno de los responsables del diseño y puesta en marcha de las estrategias de la noruega Statoil (hoy Equinor) en Eagle Ford Shale y Marcellus Shale, dos de las formaciones más prospectivas del mundo para la producción de petróleo y gas en no convencionales. Además, lideró el plan global de optimización de los activos no convencionales de Statoil en América del Norte, Turquía y Argentina.



Pero Álvarez no solo orientará los temas administrativos y operacionales.



También asumirá un rol fundamental dentro de la estrategia de transferencia de conocimiento y tecnología que contempla la alianza, en la cual 25 trabajadores de Ecopetrol se vincularán directamente en las actividades en el Permian, lo cual finalmente se verá reflejado en el desarrollo de los no convencionales en Colombia.