Ecopetrol adquirió crédito de US$1.000 millones: ¿en qué lo destinará?

Ecopetrol anunció al mercado este martes que había suscrito un contrato de crédito por US$1.000 millones, como parte de su estrategia de gestión integral de deuda y refinanciamiento de los vencimientos de 2023.

Estos fueron adquiridos con The Bank of Nova Scotia (US$700 millones) y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (US$300 millones).

El crédito fue adquirido por un plazo de 5 años bajo dos condiciones principales: capital amortizable en cuatro cuotas semestrales iguales durante los últimos dos años de vida del contrato y una tasa de interés variable de SOFR + 210 puntos básicos pagadera semestralmente.

Esta operación fue autorizada por el Ministerio de Hacienda "para ejecutar una operación de manejo de deuda pública externa". esto consiste en que se sustituye el monto nominal vigente de US$665 millones del empréstito externo celebrado el 20 de septiembre de 2018, bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa, con Mizuho Bank, The Bank of Nova Scotia y Banco Sabadell. Así mismo, con esta se efectua los pagos sobre los vencimientos de capital de los créditos de la Refinería de Cartagena, asumidos por Ecopetrol.

