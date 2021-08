Gracias a ISA, Ecopetrol operará en 14 países del continente

Con la adquisición del 51,4 % de ISA, prácticamente el Grupo Ecopetrol queda con presencia operacional en la mayoría de países del continente, lo que convierte a este conglomerado como el de mayor participación en el negocio de hidrocarburos, energía eléctrica y telecomunicaciones en América.



A excepción de Canadá, Belize, Ecuador, Venezuela, las Guyanas, Paraguay y Uruguay, la petrolera ahora cobija con su sombrilla de tareas a EE. UU., México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, cuyos resultados nada envidiables se verán reflejados en sus números.



“Se consolidará línea por línea todos los resultados financieros de ISA, los cuales serán incorporados a los informes trimestrales, semestrales y anuales del Grupo Ecopetrol”, explicó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



El líder empresarial agregó que gracias a la operación les permitirá crecer desde el punto de vista estratégico de manera conjunta con el desarrollo de diversos negocios en diferentes geografías, “además hay luz verde para que la propiedad de estas dos compañías permanezcan en la Nación”.



Por su parte Bernardo Vargas, presidente de ISA, explicó que “unir fuerzas con el Grupo Ecopetrol permitirá investigar aún más sobre el manejo del medio ambiente y de hacer análisis de cómo proteger al planeta de manera paralela a las distintas operaciones y negocios, lo que significa fortalecer la tarea”.



Añadió que las dos compañías gozan de buen gobierno corporativo, lo que les permitirá generar una plataforma de empresas ambientalmente sostenibles para los próximo 30 o más años.



UN NEGOCIO REDONDO



Para el sector energético del país, no queda la menor duda que el Grupo Ecopetrol se hizo a un negocio redondo, al adquirir ISA.



Además de la operación petrolera, con el desarrollo de bloques onshore y offshore para la exploración y producción de crudo y gas natural en yacimientos convencionales y no convencionales en EE. UU., México, Brasil y Colombia, a lo que se suma en este último país el rentable mercado del transporte de hidrocarburos y de refinación, ahora amplía su rango de operación a administrando los negocios de transmisión de energía, concesiones viales y telecomunicaciones.



Solo en el frente de redes eléctricas, su nueva filial (ISA) cuenta con una confiabilidad del 99,99 %, con Colombia (70 %) y Perú (73 %).



Además, Ecopetrol tendrá bajo su sombrilla los activos de la organización con sede en Medellín, que en total suman $54 billones, 10,7 % más que los registrados en el 2019, como consecuencia de su crecimiento con nuevas tareas en Colombia, Perú, Chile y Brasil.



“Esta es una de las operaciones más importantes para el país, y se puede afirmar que es la transacción del año. Se fortalecen, estratégicamente, Ecopetrol e ISA sobre un principio fundamental: ambas siguen siendo compañías de todos los colombianos, y seguirán funcionando de manera independiente”, señaló José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda.



De acuerdo a reportes financieros de ISA, la ahora filial de Ecopetrol, distribuye sus activos en Brasil con el 32,1 %, y le siguen Chile con 26,3 %, Colombia 23,9 %, Perú 16,4 % y otros 1,1 %.



Así mismo, administrará la operación de ISA representada en más de 48.000 kilómetros (Km) en redes de transmisión de energía con una capacidad total de 97.000 megavatios (MW), además de cinco proyectos en operación y más de 70.000 gigavatios hora (GW/h) de demanda atendida en el sistema eléctrico colombiano.



Lo anterior, sin contar que en Colombia deberá velar por la tarea de la oferta y demanda de energía, ya que tendrá bajo su batuta a XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM).



En el negocio de vías, posee 1.053 Km entre Chile y Colombia, y en la actualidad adelanta la construcción de 136 Km. Y en telecomunicaciones y TIC tienen a su haber más de 54.000 Km de redes de fibra óptica.



“Al adquirir ISA, el Grupo Ecopetrol diversificará aún más su portafolio de inversión y su matriz de riesgos, gana en sinergias y se consolida como un conglomerado energético no solo con fortaleza en Colombia, sino en el continente, muy a tono con la transición energética”, señaló el ex ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta.



CON NÚMEROS POSITIVOS



Además de la operación en el transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones en Centroamérica, se debe sumar la tarea en Brasil, en donde no solo seguirá con los proyectos hidrocarburíferos en la cuenca del Presal, y en el 'offshore', sino que también tendrá a su haber manejar a su filial ISA CEETP, con la que tiene presencia en 17 negocios de transmisión de energía.



Así mismo, en Perú, en Chile y en Bolivia, Ecopetrol, a través de ISA, desarrolla negocios para el montaje de redes eléctricas, a lo que se suma el de telecomunicaciones y TIC, esto último también en Argentina.



Este jueves, en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) la acción de Ecopetrol tuvo un volumen de negociación de 14.419.135 de títulos por $37.798 millones a un precio de $2.622, lo que representó una caída de 0,64 % en su cotización.



Por su parte, con los títulos de ISA se transaron 466.199 acciones por un valor de $10.366 millones a un precio de $21.800 y registraron un aumento de 1,40 %.



“La adquisición no sorprendió ya que se tenía incorporado. Y en el caso de ISA no afecta a los minoritarios y como no hay OPA estos no pueden aprovechar la transacción. El efecto es neutral”, dijo Omar Suárez, gerente de renta fija de Casa de Bolsa.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio