Ecopetrol, con buenas prácticas de sostenibilidad

Ecopetrol continúa fortaleciendo su proceso de divulgación de información a sus grupos de interés sobre la sosTECnibilidad1 del Grupo Ecopetrol de acuerdo con las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia.



“SosTECnibilidad es un término adoptado en Ecopetrol que no solo se refiere a los elementos de medio ambiente, social y gobernanza, sino que además incluye la tecnología. Se define como un modelo de contribución y generación de valor a la sociedad que, a través de soluciones innovadoras y tecnológicas, propende por armonizar el desarrollo económico, social y ambiental, bajo un marco de gobierno transparente y ético”, explicó la compañía a través de un comunicado.



El más reciente paso fue la presentación de su primer reporte bajo los parámetros del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) con lo que robustece sus procesos de medición y gestión de riesgos, y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad desde una visión de grupo.



De esta forma, Ecopetrol se une al grupo de empresas que reportan bajo estos estándares internacionales como Amazon, American Airlines, Apple, Bayer AG, Bank of America, Chevron, General Motors, Netflix, Total S.A. y Walt Disney Co, entre otras.

Para la industria de petróleo y gas, SASB define estándares de reporte en cuatro subsectores:



• Exploración y producción

• Transporte y logística

• Refinación y comercialización

• Servicios



De los anteriores, Ecopetrol reporta en los tres primeros subsectores, los cuales se ven reflejados en los tres primeros componentes del reporte. El cuarto componente, que relaciona información de Esenttia S.A., lo hace dando respuesta a los indicadores del sector de Transformación de Recursos – Sustancias Químicas.



Para Ecopetrol, este primer reporte contiene las métricas aplicables las siguientes compañías operativas en Colombia según el subsector aplicable y organizado en ese mismo orden: Ecopetrol S.A., Hocol S.A., Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., Oleoducto de Colombia S.A., Oleoducto de los Llanos Orientales S.A., Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S, Oleoducto Central S.A., Refinería de Cartagena y Esenttia S.A.



El reporte cubre más del 80% del total de métricas exigidas por los estándares. A la fecha, la adopción del estándar no es obligatorio, por lo cual se permite reportar las métricas de acuerdo con la información disponible y avanzar en un plan de trabajo para 2021 y años posteriores, con el objetivo completar la información hasta cubrir las métricas restantes.



En enero de este año, la compañía también se adhirió a una coalición de más de 61 empresas que adoptaron las métricas denominadas Stakeholder Capitalism Metrics (SCM) del Foro Económico Mundial, las cuales incluyen un conjunto de 22 indicadores básicos y 34 ampliados para reportar de forma estandarizada asuntos de sosTECnibilidad.



El Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2020 de Ecopetrol fue desarrollado teniendo en cuenta los indicadores del SCM y el Global Reporting Initiative (GRI). Además, en 2021 Ecopetrol publicará reportes en los marcos de referencia del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y el Dow Jones Sustainability Index (DJSI).