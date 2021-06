Ecopetrol, con caja de sobra para comprar ISA

La recuperación que ha venido presentando las finanzas de Ecopetrol desde finales del año pasado, gracias al repunte de los precios del crudo, le permitirán tener recursos de sobra y a la mano para adquirir ISA.



La razón, en el reciente anuncio de la petrolera para extender por un mes más el plazo del Acuerdo de Exclusividad con el Ministerio de Hacienda para la adquisición del 51,4% que posee la Nación en la transportadora de energía, la petrolera dejó en claro que el 9,8% de acciones que le quedan por enajenar lo dejará quieto.



Así, a diferencia de lo anunciado al mercado a finales de enero pasado, cuando se hizo la Oferta no Vinculante por ISA, para esta ocasión Ecopetrol subrayó que le informó al Ministerio de Hacienda que el cierre de la transacción no estaría sujeto a la colocación de una emisión de acciones.



Al indagar con voceros de la petrolera sobre el cambio de estrategia, en cuanto a los recursos para esta adquisición, y de los cuales ya no se iba a recurrir a la venta del 9,8% que aún queda por enajenar, reiteraron que no podían ir más allá de lo que se había informado al mercado.



Sin embargo, Portafolio pudo establecer que son varias las razones por las cuales Ecopetrol decidió dejar a un lado, y no descartar del todo la colocación de los títulos.



El principal argumento al que apeló la administración de la petrolera es la situación financiera de la compañía, a razón de la mejora en los precios internacionales del crudo, la cual ya toca los US$80 el barril referencia Brent, lo que permite a Ecopetrol fondear el cierre de la transacción con un crédito bancario.



No obstante lo anterior, la compañía continuará, en la tarea de estructurar las iniciativas de financiamiento para la adquisición del 51,4% de ISA, dentro de las cuales está la emisión de acciones, pero en el último renglón de la lista.



Cabe recordar que, con base en los resultados financieros de Ecopetrol al cierre del primer trimestre del presente año, la compañía refleja una posición financiera muy sólida, con una caja robusta representada en más de $8 billones, a lo que se suma el aumento en la cotización del barril.



“Los resultados financieros reflejan una recuperación extraordinaria. En el primer trimestre, la compañía alcanzó una utilidad neta de $3,1 billones y un Ebitda de $ 8,2 billones, equivalente a un margen Ebitda de 48%. Estos números casi doblan los alcanzados durante todo el año 2020”, señaló en ese momento Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



Cabe recordar que la administración de Ecopetrol trazó el presupuesto de operación para el 2021 con un barril Brent a US$45, y hoy va en camino a los US$80. Así, se demuestra que la estructura de capital calculada por la petrolera da más flexiblidad para recurrir a fuentes externas de financiación.



Es decir que, puede cerrar la transacción de ISA con un crédito internacional manteniendo sanas y/o intactas las métricas financieras y de endeudamiento, esto sin descartar la emisión de acciones, la cual tienen a la mano, si llega a surgir algún imprevisto.



Analistas afirman que, con el anuncio de Ecopetrol, prácticamente se aceleró la cotización de la acción, que hasta ese momento estaba frenada a la espera de la emisión. Solo basta con ver la variación del jueves pasado que fue de 9,04%, cuando el promedio es del 1,2%.