Ecopetrol crea gerencia para su operación con el ‘fracking’

Para Ecopetrol, el desarrollo de los Yacimientos no Convencionales (YNC) a través de la técnica del fracking en el territorio nacional va tan en serio que creó una gerencia especializada en el manejo de este negocio. El anuncio lo hará mañana, de manera oficial, en la Asamblea Ordinaria de Accionistas.



Por esta razón, en los días que vienen la petrolera colombiana terminará los ajustes a su organigrama para fortalecer sus actividades hidrocarburíferas, en Colombia y el exterior, con especial énfasis en el desarrollo de los YNC.

Así, con la inclusión de las actividades en bloques no convencionales con ayuda de la técnica del fracking, la petrolera formaliza el inicio de la operación con miras a explorar esta actividad a manera de piloto.



Pero, para llegar a este punto, Ecopetrol, a través de sus distintas administraciones, comenzó la tarea hace más de diez años con estudios, análisis de expertos y visitas a proyectos no convencionales como el de Vaca Muerta en Argentina, y otros en Estados Unidos.



LA NUEVA GERENCIA



Portafolio pudo establecer que la administración de la petrolera colombiana, además de crear la Gerencia de Hidrocarburos no Convencionales (GNC), que comenzó funciones el pasado 1 de marzo, dependerá directamente de la Vicepresidencia de Producción, y esta a su vez de la Vicepresidencia Ejecutiva y Operativa.



El presidente Felipe Bayón Pardo, además, designó a principios de febrero a Gabriel Antonio Combariza Rojas como gerente en propiedad de la citada área operacional.



Combariza es un ingeniero de petróleos, con Master en esta misma disciplina, y especialista en Gerencia Estratégica y Negociación. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria de los hidrocarburos.



Su trayectoria profesional incluye varias empresas de renombre como la Texas Petroleum Company (hoy Chevron), en donde se desempeñó en varias posiciones en las áreas de producción y perforación en los campos Teca y en el distrito La Guajira en el proyecto Chuchupa-Ballena.



De igual manera fue gerente de Subsuelo en Equión Energía; líder de Equipo de Ingeniería de Pozos, Superintendente de Pozos en Cusiana y Cupiagua, e Ingeniero en BP Exploration Colombia. Y fue gerente de Proyectos y Gerente de la Cadena de Abastecimiento en Oxy.



PERSONAL CALIFICADO

​

La llegada del nuevo gerente coincidió con el arribo de un grupo de profesionales a Ecopetrol, el cual se encontraba desde el año pasado en Houston (EE. UU.), ciudad que es considerada para el sector petrolero mundial como “la meca del fracking”, y en donde recibió cursos de capacitación en la aplicación de las más modernas técnicas y las tecnologías de última generación en fracturamiento hidráulico.



Como parte del adiestramiento, adquirieron además, la debida instrucción sobre el desarrollo de esta técnica bajo estándares sostenibles para proteger los ecosistemas.



Así mismo, la estatal petrolera para complementar este equipo de trabajo, ha venido incorporando personal con amplia experiencia en operaciones de fracking en Estados Unidos y Canadá.



De tal manera, han aterrizado a las oficinas de Ecopetrol técnicos extranjeros pero también colombianos, que han desarrollado la mayor parte de su carrera en proyectos YNC tan famosos como Permian, Eagle Ford o Athabasca.



Hoy la GNC, área de Ecopetrol que tiene la misión de liderar los proyectos de fracking en el territorio nacional, ya cuenta con cerca de 40 profesionales expertos en operaciones y procesos de la industria de petróleo y gas, así como personal administrativo.



PROYECTO PILOTO



Con recursos financieros y personal técnico capacitado en fracturamiento hidráulico, la petrolera colombiana se está preparando para avanzar en los proyectos piloto de YNC que se ejecutarán en la zona del Magdalena Medio y en la cuenca del Cesar - Ranchería, al norte del país.



Precisamente, el piloto del Magdalena Medio comenzaría a ejecutarse una vez la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgue el permiso, estaría cerca al puerto petrolero de Barrancabermeja, en una zona donde convergen las formaciones geológicas La Luna y Tablazo.



Felipe Bayón Pardo, presidente de Ecopetrol, recalcó que, de recibir el beneplácito de la entidad, esto podría representarle a Colombia un acceso de entre 2.000 millones y 7.000 millones de barriles de petróleo, cifra que llama la atención si se compara con las reservas actuales de la petrolera que superan los 1.750 millones de barriles de crudo.



El presupuesto destinado por la petrolera estatal para los pilotos de fracking es de US$500 millones en el periodo 2019-2021 para desarrollar proyectos en Colombia, pero también para explorar oportunidades de no convencionales en Estados Unidos.



ASAMBLEA DE ACCIONISTAS



Durante la Asamblea se pondrá a consideración el pago del dividendo ordinario a $169 por acción y uno extraordinario de $56 por acción y que suman $225 por título, el cuarto más alto de la historia de la Empresa.



El pago del dividendo (que será sometido a consideración) para los accionistas minoritarios será en una sola cuota a partir del 25 de abril y para el mayoritario en tres cuotas (Abril 25, Junio 25 y Septiembre 25).



Así mismo se someterá a aprobación la elección de la nueva junta directiva.

Al pasado 31 de diciembre, Ecopetrol contaba con cerca de 300.000 accionistas minoritarios que están repartidos por todo el territorio nacional. La mayor parte de ellos (109.680) están localizados en Bogotá, le sigue el departamento de Antioquia con (32.452), Valle (22.139), Boyacá (19.813) y Santander (18.889).



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio