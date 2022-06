Ecopetrol, ¿cuál será el rol de la compañía en el gobierno?

La petrolera estatal Ecopetrol es la compañía que más ingresos genera en Colombia, pero su futuro pareciera no estar claro, hasta que el gobierno que llegará el 7 de agosto, el de Gustavo Petro, aclare su posición en política energética.



(Lea: Petro envía mensaje de tranquilidad para accionistas de Ecopetrol).

El plan de gobierno del presidente electo establece que “Ecopetrol tendrá un rol protagonista en la transición, permanecerá como patrimonio de los colombianos para garantizar los combustibles que el país requiere por los próximos 15 años”. Pero uno de los puntos que más inquietud ha generado en el mercado es también su propuesta de desescalamiento de la dependencia económica del petróleo y del carbón.



“En nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”, dice también el plan de Petro.



Ecopetrol dijo por su parte que “la exploración no termina el 7 de agosto de 2022. Ecopetrol tiene más de 240 oportunidades exploratorias en gas y petróleo que le dan actividad para más de una década”. Hoy la empresa tiene áreas contratadas para mantener el incremento de las reservas en los próximos años en los Llanos Orientales, Magdalena Medio y el Caribe.



Según Ecopetrol, la compañía “inició la transición energética hace unos 5 años, y hoy es un grupo de energía integrado, con posiciones fuertes en renovables, hidrógeno, infraestructura y electricidad”, el cual está presente en todo el continente, desde EE. UU. hasta Chile. “La compra de ISA marcó un hito en ese camino y así lo destacó el mismo presidente electo de Colombia”, dice la firma.



Este fin de semana, en entrevista con la revista Cambio, Petro envió un mensaje de tranquilidad para accionistas de Ecopetrol: “No es que no vayamos a explorar porque hay como 180 contratos vigentes. Lo que yo he dicho es que no va a haber nuevos contratos de exploración. ¿Qué incidencia tiene eso en el corto plazo? Que hay que hacer un manejo de las reservas petroleras probadas que tenemos”.



Petro destacó también el plan del gobierno actual de construcción de granjas solares, dijo que espera acelerarlo y potenciar con estas energías a Ecopetrol.



El golpe en la Bolsa

Con el panorama internacional y la coyuntura interna tras el triunfo del candidato de izquierda, los mercados castigaron la acción de la petrolera y la semana pasada el precio cayó el 22,5%, la mayor baja registrada por los títulos del índice accionario MSCI Colcap.

El título se ha desvalorizado el 20,48% en lo corrido del año y de acuerdo con un informe de la firma Davivienda Corredores, la capitalización bursátil o el valor en bolsa de la compañía pasó de $128 billones al cierre de mayo a $85 billones.



Según la firma, son varios factores que explican esta desvalorización, como el deterioro en las perspectivas de crecimiento mundial y el resultado de las elecciones presidenciales. El informe señala que pese al buen año en materia de precios del petróleo, incluso considerando las caídas desde la segunda semana de junio, “la acción de Ecopetrol ha perdido parcialmente la correlación frente a otros activos del sector como el ETF Energy Select, la acción de Petrobras, o incluso frente a la referencia de petróleo Brent”.



El informe añade que en comportamiento en comportamiento del precio de la acción de Ecopetrol se ha presentado una combinación del contexto por condiciones más adversas de la demanda de crudo a nivel global y la incertidumbre sobre el sector de hidrocarburos en Colombia producto del cambio de gobierno.



(Además: Caída del petróleo volvió a golpear acción de Ecopetrol).



Para Guillermo Sinisterra, profesor de Economía de la U. Javeriana, es claro que “la elección de Petro le da duro al título de Ecopetrol y las otras compañías del sector que hay en el país”. Y afirma que con lo que le ha pasado a la petrolera no se puede decir que no corresponde, pues “puso en riesgo el futuro de los ingresos y lo más lógico es que se esperaría que la acción caiga”.



PORTAFOLIO