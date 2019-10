Ecopetrol, en la puja por bloques petroleros costa afuera en Brasil

La petrolera colombiana Ecopetrol meterá aún más el acelerador a fondo en su carrera por ampliar su operación hidrocarburífera en Brasil.



Y es que se encuentra en el partidor al lado de otras 14 empresas que buscan hacerse al desarrollo de sendos bloques petroleros que subastará la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) del vecino país, el próximo 6 de noviembre.



Al indagar con voceros de Ecopetrol sobre su intención de ampliar la operación en Brasil, estos no solo confirmaron los planes de la petrolera, sino que además dejaron en claro que, hasta el momento, la ANP solo los habilitó para el concurso.



De acuerdo con la información técnica publicada en el portal de la ANP, en la subasta que se realizará en seis semanas se ofrecerán licencias para exploración y producción (E&P) de crudo y gas natural en cuatro bloques costa afuera (offshore), en aguas ultra profundas del océano Atlántico, frente a las costas de los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo.



PROSPECTIVIDAD DE LOS BLOQUES OFERTADOS



Las cuatro áreas que se ofertarán cuentan con información geológica que permite establecer la prospectividad de los yacimientos en el llamado Pre-Sal, y que son los grandes descubrimientos en estas aguas profundas por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor y que puede convertir al país carioca en uno de los mayores exportadores mundiales de hidrocarburos.



En conjunto, los cuatro bloques que subastará la ANP pueden llegar a producir 1,2 millones de barriles diarios de petróleo (bpd) y generar, tan solo en regalías, un poco más de US$13.000 millones por año a partir de 2024.



Así mismo, las zonas a ofertar están ubicadas justo al lado de las áreas que la estatal brasileña Petrobras ya desarrolla, en las cuales ya están probadas gigantescas reservas.



Esta subasta era una de las más esperadas por las grandes multinacionales, ya que los bloques que se pondrán en vitrina traen consigo la carta geológica que confirma los grandes depósitos en los yacimientos, cuyos hidrocarburos extraídos tienen asegurada su comercialización. De igual manera, al ser desarrollados no presentan riesgos ni exigen inversiones en exploración.



PETROLERAS INTERESADAS



Expertos del sector petrolero le explicaron a Portafolio que lo más probable es que Ecopetrol se presente en asocio con una empresa que tenga amplia experiencia en el desarrollo offshore en aguas ultra profundas.



La lista de petroleras habilitadas por la ANP para la subasta se compone de 14 empresas de 11 países, en cuyo proceso se buscan recaudar inicialmente más de US$26.000 millones por la adjudicación de las licencias.



En el partidor, además de la colombiana y la brasileña Petrobras, están las europeas Petrogal (Portugal), BP Energy (Reino Unido), Shell (Países Bajos), Total (Francia), Equino (Noruega) y Wintershall DEA (Alemania).



Así mismo, también están en la línea de partida Chevron y ExxonMobil (Estados Unidos), Cnodc y Cnooc (China), Petronas (Malasia), QPI (Qatar).



En diversos escenarios, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, ha manifestado el interés de la petrolera colombiana por ampliar su operación en el teatro internacional, como es el Pre-Sal brasileño, junto a socios de primer nivel mundial, reconocidos por su experiencia, tecnología e innovación en aguas profundas.



“La creciente actividad en Brasil hace parte de la estrategia para robustecer el portafolio exploratorio en zonas de alto potencial, con el objetivo de aumentar nuestras reservas de hidrocarburos”, viene recalcando Bayón.



La lista de petroleras habilitadas por la ANP (ente regulador para el desarrollo de hidrocarburos en Brasil) y de la que hace parte Ecopetrol, se publicó tan solo cuatro días después de que el Congreso del vecino país promulgara una ley que reformó la Constitución para darle luz verde a esta ambiciosa subasta.



