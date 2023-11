Ecopetrol ajustará estatutos para ser empresa de energía

El anuncio que hizo ayer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el sentido de que se convocará en los próximos días una asamblea extraordinaria de Ecopetrol, tendrá repercusiones muy relevantes tanto en el objeto social de la principal compañía del país como en su gobierno corporativo.



En efecto, fuentes enteradas del tema le confirmaron a Portafolio que la convocatoria que se alista para dicha reunión tiene que ver con los objetivos que ha venido buscando el presidente de la petrolera, Ricardo Roa Barragán y el Gobierno, para que la compañía se convierta en un verdadero jugador estatal de peso en el sector energético, como evolución de su principal foco, que históricamente ha sido el petróleo y el gas.



En este sentido, la asamblea extraordinaria será convocada para hacer una reforma de estatutos, que consiste, según explica una de las fuentes, en autorizar a Ecopetrol para ser una empresa de energía.



Sobre este punto, la decisión está amparada en el Plan Nacional de Desarrollo, que derogó el parágrafo tercero del artículo 167 de la Ley de Servicios Públicos (Ley 142 de 1994) y el parágrafo tercero del artículo 32 de la Ley 143 de 1994 o Ley Eléctrica, que le impedían a Interconexión Eléctrica S.A (ISA), hoy controlada por Ecopetrol, generar, distribuir y comercializar electricidad.



El cambio que busca el Gobierno es que Ecopetrol, a través de ISA, no solo avance en otras fuentes de energía como la solar, eólica y el hidrógeno, sino que pueda actuar en las demás cadenas del sector eléctrico. Particularmente, de acuerdo con las fuentes, la intención es abrir la puerta para que la Nación pueda eventualmente capitalizar los abultados saldos que tienen los comercializadores y operadores de red por concepto de la opción tarifaria.



Esta situación ha venido generando un riesgo de apagón financiero que podría comprometer la prestación del servicio de energía en algunas regiones, y sobre lo cual ya hay medidas como la línea de crédito de Findeter.



De acuerdo con las fuentes, en esta problemática los casos más complejos son los de Afinia y Air-e, cuyo valor de opción tarifa suma unos $2,5 billones, mientras que en las comercializadoras que controla la Nación el saldo es de unos $350.000 millones.

Relevos en la Junta

Así mismo, para la Asamblea extraordinaria de Ecopetrol de los próximos días, según explicaron otros consultados, se está buscando hacer un cambio en al menos tres miembros de la actual junta directiva.



Sobre este punto, los directores que serían reemplazados son Saúl Kattan, actual presidente del principal órgano de decisión de Ecopetrol, así como Mónica de Greiff, quien es miembro no independiente desde octubre de 2022. Igualmente, de la junta también saldría el consultor Mauricio Cabrera Galvis, miembro independiente.

Portafolio indagó sobre los nombres de quienes entrarían a conformar la plancha de la junta directiva de la compañía en la asamblea, pero no fue posible obtener algún nombre.



Pero de otro lado, según las fuentes, la reciente decisión de cambiar al presidente de ISA, Juan Emilio Posada, a partir del 2 de enero de 2024, se dio porque el Gobierno proyecta que el proceso de selección se adelante en los próximos dos meses.



Para este cargo uno de los candidatos que suena con más fuerza es el actual gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, y cuyo relevo se daría una vez asuma la nueva administración de Medellín el primero de enero, tras la victoria en las elecciones de Federico Gutiérrez.



Ómar G. Ahumada Rojas

Editor General de Portafolio