Ellos son los miembros que conforman la junta directiva de Ecopetrol

Este lunes 14 de octubre fue elegida la junta directiva de Ecopetrol en su asamblea extraordinaria. A ella se sumaron cuatro nuevos integrantes, tres elegidos por la Nación, como principal accionista, y uno por los departamentos productores de petróleo.



Se trata de Gonzalo Hernández Jiménez, Mónica de Greiff, Saúl Kattan y Sandra Ospina.



Los otros cinco restantes se mantuvieron en el grupo de acuerdo a la plancha presentada por el Gobierno Nacional: Carlos Gustavo Cano, Gonzalo Hernández, Esteban Piedrahita, Sergio Restrepo y Luis Santiago Perdomo.



Estos son los perfiles de los integrantes de la nueva junta directiva.

Gonzalo Hernández Jiménez

Es economista de la Universidad Javeriana, con maestría y doctorado en economía de la Universidad de Massachusetts, Amherst. Actualmente se desempeña como profesor en la Javeriana y viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público.

Mónica de Greiff

Mónica de Greiff, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Archivo particular

Abogada, especialista en Derecho Administrativo y doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Hoy en día, es miembro de la Junta Directiva de Lagos de Aurea S.A.S, Aris Mining Corp, y One Young World.



Saul Kattan Cohen

Saúl Kattan Cohen es el Consejero Presidencial de Transformación Digital. Archivo

Economista de la Universidad de los Andes y cuenta con el Programa Avanzado de Administración del Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania. Es presidente de la firma SK Consulting Partners Corp. y liquidador de las sociedades del Grupo Transtel.

Sandra Ospina Arango

Ingeniera electricista, licenciada en matemática física de la Universidad del Valle, tiene un posgrado de transmisión y distribución de energía y magíster de la misma universidad. Se desempeña como docente de maestría en ingeniería y apoya proyectos de I+D+i en la Universidad del Valle.

Carlos Gustavo Cano Sanz

Archivo Portafolio.co

Es economista de la Universidad de los Andes, con maestría de la Universidad de Lancaster de Inglaterra, posgrado en Gobierno, Negocios y Economía Internacional en la Universidad de Harvard de Boston. Actualmente, es el vicepresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, profesor de la Universidad de los Andes y miembro del Comité Consultivo para la Agricultura de Bancolombia, y de la Junta Directiva de Minka S.A.S.



Esteban Piedrahíta Uribe

Presidente de la Cámara de Comercio de Cali.

Economista de la Universidad de Harvard y tiene una maestría en filosofía e historia de la ciencia del London School of Economics and Political Science. Se desempeña como miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A.y como rector de la Universidad Icesi.

Sergio Restrepo Isaza

Administrador de empresas de la Universidad EAFIT y tiene un MBA de la Universidad de Stanford University. Hoy en día, es miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., desde 2019.

Luis Santiago Perdomo Maldonado

Administrador de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). Actualmente, es miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A.

Gabriel Mauricio Cabrera Galvis

Licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana, con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y Ph.D. en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Se dedica a la consultoría Financiera como director de la firma Cabrera & Bedoya, Banqueros de Inversión.

