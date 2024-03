La nueva junta directiva de Ecopetrol definirá futuro de Roa, tras informe de riesgos

El presidente de la junta directiva (JD) de Ecopetrol, Saúl Kattan, se refirió al informe, confidencial, realizado por la firma Control Risks sobre los efectos en la petrolera de las indagaciones que hay contra el presidente de la misma, Ricardo Roa Barragán.



Vale la pena recordar que a Roa se le indaga por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, cuyo gerente fue Roa Barragán.



"Estoy tranquilo con el informe, el cual servirá de insumo para la junta directiva para realizar evaluaciones y tomar decisiones sobre qué rumbo tomar. Se plantean cuatro escenarios de diferente índole y en algunos los riesgos bajan, en otros se mantienen y en otros suben", dijo Kattan en charla con el programa '6 AM', de 'Caracol Radio'.



Eso sí, el directivo fue claro al afirmar que en ninguno de los escenarios se habla, se plantea o se aconseja la salida de Roa de la presidencia de Ecopetrol.



"Son insumos (el informe) para mantener la estabilidad de la compañía. Hay muchos escenarios que se plantean con el presidente Roa: desde que no pase nada hasta otros panoramas más complejos. La junta directiva entrante tendrá que monitorear la situación muy cuidadosamente y tomar las decisiones correctas".



Saúl Kattan, presidente de la JD de Ecopetrol.



FOTO: Cortesía Presidencia

Cuestionado en la 'Caracol Radio' por el respaldo tan grande que tiene Roa, Kattan afirmó, primero, que el presidente de la República, Gustavo Petro, no se involucra en nada de la compañía y, segundo, que si bien hay cuestionamientos e investigaciones contra el presidente de Ecopetrol, "no hay sentencias que den razones a planteamientos mediáticos. Nos toca ser cuidados con las decisiones y no llevarnos por impulsos".



También explicó que no es tan cierto que Roa se comprometiera con dar un paso al costado por investigaciones que tuviera y dijo que hay que mirar los contextos: "La procuraduría tiene abierta una investigación contra y hay que ver cómo evoluciona y sus posibles consecuencias. Si hubiese una nulidad u orden de capturado, las decisiones a tomar serán diferentes".



Finalmente, sobre la confidencialidad del informe de Control Risks, Kattan manifestó que Ecopetrol es la empresa más importante del país y que "hay que proteger las instituciones. La gente va y viene, pero las instituciones quedan".



"No se quiere dar espacio a especulaciones. Se ha filtrado alguna información del informe y eso lleva a interpretaciones y, a veces, no son correctas. Es responsabilidad de la junta directiva mantener la calma y la junta entrante decidirá si hace público o no el trabajo de Control Risks", consideró.



Ecopetrol. Archivo Particular

La asamblea de accionistas

Este viernes 22 de marzo, se llevará a cabo la asamblea de accionistas de Ecopetrol. En ella se escogerá la nueva junta directiva de la compañía.



En 'Caracol Radio', Kattan también habló sobre los peros y las críticas a la plancha de candidatos a conformar la junta, ya que se asegura que las hojas de vida de varios no cumplen con los requisitos, y aseveró que "el comité de gobierno corporativo hizo la evaluación de la plancha, se hizo recomendaciones al accionista mayoritario, y entre la administración de la empresa y el accionista mayoritario tomarán decisiones".



"La administración de Ecopetrol fue tajante al decir que no es un problema para la compañía (la plancha). Es gente de experiencia y la decisión es de ellos: el proceso continuará y se asumirán las consecuencias de las decisiones".



Finalmente, Kattan recordó que los ingresos de Ecopetrol son el 10 % del PIB del país e informó que no hay investigaciones judiciales contra la petrolera en Estados Unidos.

