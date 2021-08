Permian, uno de los campos donde Ecopetrol más extrae petróleo

En el negocio de producción de hidrocarburos de Ecopetrol, uno de los campos que más le reporta extracción a sus volúmenes de petróleo, no se encuentra en el territorio nacional, sino que lo desarrolla en el exterior.



Se trata de la operación con fracking para el bombeo de crudo no convencional que la petrolera nacional (49 %) realiza en alianza con Oxy (51 %) en la cuenca Permian (Estados Unidos), y cuyo resultado a la fecha son más de 50.000 barriles promedio día (bpd).



Este balance en producción de petróleo, gracias al fracturamiento hidráulico, se anuncia prácticamente dos años después de oficializar la asociación con la multinacional estadounidense, y la tarea es ir incrementando de manera sostenida la extracción de crudo para llegar a los 100.000 bpd para el 2027.



Así, además de convertirse en el activo de producción que más le ayuda a sumar a sus niveles de extracción para los libros contables, esta operación le reporta niveles competitivos en costos, más si se tiene en cuenta que al cierre del 2021 se estima que el bombeo supere los 60.000 bpd.



“En relación con nuestras operaciones en la cuenca Permian en Estados Unidos, destacamos el inicio de producción de 31 nuevos pozos durante el segundo trimestre, para un total de 75 pozos desde el inicio de la operación, (22 en 2020 y 53 en lo corrido de 2021)”, señaló Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



El líder empresarial agregó que entre abril y junio del presente año la operación en la cuenca Permian alcanzó una producción de 21.200 bpd antes de regalías, y de 16.100 bpd neto Ecopetrol después de regalías.



Cabe recordar que al cierre del primer trimestre la operación contaba con 44 pozos en producción, 20 nuevos pozos perforados y 283 pozos completados.



“Se iniciaron operaciones en el 2021 incrementando el número de taladros a un total de cuatro e incorporando dos cuadrillas de completamiento. Entre enero y marzo se alcanzó una producción de 6.200 bpd antes de regalías. La producción al final del primer trimestre fue de 13.600 bpd neto Ecopetrol antes de regalías”, indicó Bayón.



La alianza con Oxy en la tarea de la cuenca Permian le permitió a Ecopetrol una rápida incorporación de reservas probadas (1P) por cerca de 160 millones de barriles de petróleo en 2019.



“Los números en producción de esta operación avanzan más rápido de lo previsto. En el primer semestre de 2021 se perforaron 47 nuevos pozos, con lo que se llegó a 75 pozos en producción, lo que permitió que recientemente el campo superara los 50.000 bpd de producción, un nivel que lo ubicaría entre los 10 más grandes de Colombia”, reiteró un vocero de la petrolera nacional.



La fuente consultada agregó que se destacan las eficiencias y récords operacionales. “Por ejemplo, se desarrolló un pozo de 10.000 pies de longitud lateral en menos de nueve días. Estos hechos hacen que sea uno de los campos con mejores márgenes para Ecopetrol”, dijo.



Por su parte Vicki Hollub, presidenta de Oxy, indicó que “la experiencia de nuestra compañía en la cuenca Permian para el desarrollo de los no convencionales con la técnica del fracking, le será de gran utilidad a Ecopetrol, tanto en producción y reservas, como en sus estados financieros”.



“De acuerdo a las reservas proyectadas, hay que recordar que para reemplazar el 100% de las reservas se requieren alrededor de 240 millones de barriles de crudo. Adicional a lo que se vaya a desarrollar de manera orgánica, se tendrá el producto obtenido de los no convencionales en este país”, precisó Bayón.



La operación en la cuenca Permian le está permitiendo a Ecopetrol tomar experiencia en las tareas de yacimientos no convencionales (YNC) para aplicarlas en el país, y de paso adicionar reservas de crudo a sus remanentes.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio