Ecopetrol no descarta venta de negocio de 'fracking' en Estados Unidos

Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro un importante anuncio se hizo en cuanto a la suspensión del 'fracking' en el país. Además de otras decisiones sobre la industria de hidrocarburos que han generado incertidumbre y un fuerte impacto en Ecopetrol.



El próximo 31 de marzo sale de la presidencia Felipe Bayón. En entrevista para EL TIEMPO Saúl Kattan, presidente de la junta directiva, habló de lo que sigue para la empresa en el proceso de transición energética sin dejar de lado la producción de hidrocarburos.

"El 2023 es un año con una inversión muy importante para la empresa y, por primera vez, vamos a tener el 25 por ciento de las inversiones destinadas a temas de transición energética. Esta es la inversión más grande de la historia de Ecopetrol en términos generales y es la más grande en transición energética o en temas de energías verdes", aseguró el directivo.

Respecto al futuro de las operaciones de 'fracking', Kattan confirmó que en Colombia no van a continuar. "El Gobierno ha dicho no al fracking y nosotros no tenemos problemas con eso, creo que podemos seguir produciendo petróleo, explorando y haciendo muchos proyectos sin 'fracking' en Colombia", dijo Kattan.



Sin embargo, otro sería el panorama en Estados Unidos. En este aspecto, Kattan dijo que hay una operación que es interesante y rentable. "En algún momento revisaremos si esa operación continúa o no continúa en Ecopetrol, pero por ahora continúa", puntualizó.

Aclaró que la revisión no se dará este año. "Cuando las inversiones son muy exitosas o cuando no funcionan hay que venderlas, esta es una tarea permanente en todas las compañías a nivel mundial y Ecopetrol no es la excepción", aseguró el directivo.

Kattan dijo que se han politizado ciertos temas cuando en realidad dependen de decisiones puramente técnicas y económicas para la empresa. Asimismo, dijo que están mirando nuevos proyectos dentro y fuera de Colombia.



"A mí me llama la atención las declaraciones de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) que dice que las inversiones van a bajar durante el 2023 cuando Ecopetrol, que es líder del sector en Colombia, tiene récord de inversiones. Me parecen paradójicas esas declaraciones", dijo para EL TIEMPO.

