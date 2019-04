Ecopetrol reorganiza sus frentes de trabajo en todo el continente

En el área internacional, el Grupo Ecopetrol reorganizó sus frentes de trabajo para extender y fortalecer a partir del presente año su portafolio de operación en las costas de Suramérica sobre el Océano Atlántico, como en las aguas del Golfo de México.



Así, la petrolera colombiana busca convertirse en una empresa líder en el mercado de los hidrocarburos en el continente, y así seguirle los pasos a otra compañía de características similares como lo es la brasileña Petrobras.

“La palanca de internacionalización busca desarrollar y explotar eficientemente el potencial de la posición creada en los últimos años en Brasil y en el Golfo de México. También considera la búsqueda activa de oportunidades de adquisición de activos en esas geografías bajo un criterio estricto de generación de valor”, señala un informe de inversiones 2019-2021 de la petrolera.



(Lea: Lluvia de relevos en juntas de las entidades públicas)



Por esta razón, Ecopetrol en los últimos meses viene recomponiendo su organigrama con el objetivo de hacer más eficiente y efectivo su teatro de operaciones a nivel continental.



Además de nombrar o confirmar en los cargos a ejecutivos de primer y segundo nivel, también ha reforzado cada una de las líneas de operación dentro del organigrama con personal técnico.



CON LA MIRA EN BRASIL



Uno de los principales objetivos de la petrolera colombiana es afianzarse aún más en el vecino país.



(Lea: Ecopetrol crea gerencia para su operación con el ‘fracking’)



En esa tarea, su más reciente logro fue ingresar al presal brasileño de la mano de grandes jugadores de la industria petrolera a nivel internacional como BP y CNOOC en el bloque Pau Brasil, donde tiene el 20% de participación.



Adicionalmente, Ecopetrol se hizo a una participación del 10% en el bloque Saturno en sociedad con Shell y Chevron.



Y para esta misión, la administración de la petrolera colombiana encargó desde el pasado 1 de abril a José Cotello, como nuevo presidente de Ecopetrol Brasil, quien se venía desempeñando desde el 2015 como vicepresidente Regional Orinoquía (VRO).



(Lea: Ecopetrol acelerará producción de combustibles limpios)



El directivo es ingeniero electrónico y cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria petrolera.Anteriormente se desempeñó como Director Ejecutivo y COO en Petra Brasil y ocupó varios cargos en Schlumberger .



“El ingreso a este país es un gran hito para la empresa si se tiene en cuenta que, según consultores internacionales, los recursos prospectivos de la estructura de Pau Brasil pueden ser comparables al total de las reservas actuales de Ecopetrol”, indicó uno de los voceros de la petrolera.



La fuente agregó que trabajar con líderes mundiales en aguas profundas, en una de las cuencas más apetecidas del mundo, le permitirá a Ecopetrol mejorar su posición “en esta competida industria”.



En Brasil, las inversiones estimadas de Ecopetrol (2019-2021), están en US$350 millones, para la perforación de dos a tres pozos exploratorios.



TAREAS EN EL GOLFO DE MÉXICO



Pero Brasil no es su única apuesta. Las baterías de la operación también están puestas en el Golfo de México, tanto en las aguas del país ‘manito’, como en las de EE. UU.



Y al frente de esta tarea, la administración de la petrolera le mantuvo el voto de confianza a Carlos Portela, presidente de Ecopetrol América, filial de la petrolera en EE. UU.



“Con Portela a la cabeza, se han realizado nuevas contrataciones para fortalecer su equipo humano. Este esfuerzo también se viene realizando en la casa matriz en Bogotá”, reiteró el vocero de la petrolera.



El grupo Ecopetrol ha incursionado en México al obtener dos bloques costa afuera en la Cuenca de Salinas, en sociedad con Pemex y Petronas, respectivamente, en el 2017. En el momento se encuentran en etapa de evaluación de subsuelo para madurar potenciales prospectos a perforar.



Particularmente en México, se estiman inversiones hasta de US$90 millones en el periodo 2019-2021 especialmente en sísmica regional, estudios y otros.



También viene robusteciendo su cartera de bloques en el Golfo de México de Estados Unidos (GOM), donde la presencia de su filial Ecopetrol América Inc es cada día más fuerte con una producción que ha aumentado un 90% en los últimos dos años, al llegar a 12.000 barriles de petróleo equivalente por día (kbped) en 2018 (en 2016 produjo 6,7 kbped).



En el GOM, la empresa tiene 65 bloques, 15 en fase de producción y 50 exploratorios. De este total, cuatro fueron adquiridos el año anterior en el Lease Sale 251.



Para esta zona, el nuevo plan de negocios estima inversiones de US$300 millones entre el 2019 y el 2021 con el fin de aumentar en 50% la producción.



El vocero de Ecopetrol señaló que buena parte de los recursos prospectivos de la empresa, es decir, aquellos que se obtienen antes de materializar reservas, se encuentran en el offshore y se lograron en los últimos años, principalmente en el Golfo de México y el Caribe colombiano.



Además de la operación que fortalecerá en Brasil y México, Ecopetrol centrará sus esfuerzos en Argentina para no solo buscar activos que estén a la venta, sino, de paso, para participar en subastas de bloques petrolíferos.



Así mismo, la petrolera colombiana estará pendiente de subastas onshore y offshore para desarrollo petrolero que se realicen en Ecuador, Perú y Uruguay, sin quitar la mirada en nuevas ofertas para ampliar la operación el Golfo de México, y en Brasil.



alfsua@eltiempo.com